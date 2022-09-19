На Волині на блокпосту у жителя Рівненщини знайшли 12 пакетів з бурштином
Сьогодні, 10:45
На Маневиччині поліцейські вилучили у жителя Рівненщини бурштин.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 15 листопада, на блокпосту поблизу селища Маневичі під час перевірки автомобіля Opel Vektra місцеві поліцейські виявили 12 пакетів з бурштином, вагою близько 30 кг. За кермом транспортного засобу перебував 36-річний житель Рівненської області.
На місце прибула слідчо-оперативна група. Виявлений бурштин вилучили та направили на дослідження. Також поліцейські вилучили і автівку рівнянина.
Нині правоохоронці з’ясовують походження сонячного каміння. Досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 240-1 Кримінального кодексу України, триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 15 листопада, на блокпосту поблизу селища Маневичі під час перевірки автомобіля Opel Vektra місцеві поліцейські виявили 12 пакетів з бурштином, вагою близько 30 кг. За кермом транспортного засобу перебував 36-річний житель Рівненської області.
На місце прибула слідчо-оперативна група. Виявлений бурштин вилучили та направили на дослідження. Також поліцейські вилучили і автівку рівнянина.
Нині правоохоронці з’ясовують походження сонячного каміння. Досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 240-1 Кримінального кодексу України, триває.
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