У Ковелі вантажівка збила пенсіонерку: постраждала – у лікарні





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



48-річний житель Ковельського району, керуючи вантажним автомобілем Volvo, допустив наїзд на 73-річну пішохідку, яка перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу.



Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автопригода трапилася учора, 15 листопада, по вулиці Ярослава Мудрого.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.48-річний житель Ковельського району, керуючи вантажним автомобілем Volvo, допустив наїзд на 73-річну пішохідку, яка перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу.Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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