У Ковелі вантажівка збила пенсіонерку: постраждала – у лікарні

У Ковелі вантажівка збила пенсіонерку: постраждала – у лікарні
Автопригода трапилася учора, 15 листопада, по вулиці Ярослава Мудрого.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

48-річний житель Ковельського району, керуючи вантажним автомобілем Volvo, допустив наїзд на 73-річну пішохідку, яка перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу.

Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у відділення травматології.
У Ковелі вантажівка збила пенсіонерку: постраждала – у лікарні

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
У Ковелі вантажівка збила пенсіонерку: постраждала – у лікарні

Слідство триває.

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Теги: Ковель, ДТП, бабуся
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