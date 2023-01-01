День простою на кордоні з Польщею коштує українським перевізникам мінімум 300 євро





Про це сказав віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін, пише



"Я не сказав би, що тут є присмак політики. Я сказав би, що тут понад 90% політики. По-перше, польська партія "Конфедерація", яка активно підтримує цей страйк, є відверто антиукраїнською та проросійською. По-друге, машини, які фактично блокують кордон, приїхали із Білої Підляськи (місто у східній Польщі — ред.), і ці перевізники раніше працювали на ринку Білорусі та Росії. Сьогодні ця можливість закрита. Вони не перелаштувалися своїми машинами на європейські ринки та вирішили нам поблокувати", - сказав Балін.



Він наголосив, що саме страйк не підтримує офіційно жодна державна асоціація польських перевізників, а їх там багато, крім однієї, яка належить одному зі страйкарів. І великі системні перевізники також не підтримують цей страйк.



Балін додав, що через блокування польськими перевізниками руху вантажівок на трьох напрямах пунктів пропуску на кордоні з Україною українські перевізники втратили не менш як 300 євро за кожен день зайвого простою.



Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: “Корчова-Краківець”, “Гребенне-Рава Руська”, “Дорогуськ-Ягодин”.



Через блокування на окремих пунктах пропуску час очікування на в’їзд в Україну для вантажівок сягає майже 6 діб (140 годин).



Протест офіційно зареєстрований польськими перевізниками у місцевих органах влади до 3 січня 2024 року.



Серед вимог перевізників до уряду Польщі - повернення практики дозволів для українських перевізників; посилення для іноземних перевізників правил перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту); неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо їхня фінансова діяльність відбувається не на території ЄС; створення окремої черги для автомобілів з номерами країн ЄС; створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур, отримання доступу до української системи "Шлях".



Україна проводить перемовини з польською стороною для розблокування кордону.



Віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що вимоги польських перевізників про зміну Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом (так званий "транспортний безвіз") не мають підстав, а отже, такі зміни не обговорюються.

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