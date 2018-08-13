Волинський археолог показав знайдений під час розкопок давньоруський ключ

Віктор Баюк дослідив і представив цілий давньоруський ключ, який виявили під час польових робіт в урочищі Апостольщина у Володимирі навесні цього року.



Як розповів



Зі слів Віктора Баюка, ключ "варязького типу", інкрустований тонкою золотою фольгою (дротом), що свідчить про статусність його власника чи власника стародавнього помешкання.



"З одного боку є отвір для підвішування, а з іншого — безпосередньо елемент для відкривання врізного замка. Ключ в оригіналі цілий. Там, де на ньому подовження, то це для підвішування на поясі, а з іншого боку — частина відмикання. Замок мав мати таку ж фігурну конструкцію, як і ключ", — сказав археолог.



Як зазначив науковий співробітник Охоронної археологічної служби, житлова споруда, в котрій був знайдений ключ, достатньо багата як на свій історичний період.



"Там є дуже виразна кераміка з першої половини 12 століття, є знахідки скляних браслетів давньоруського часу. Можна припустити, що ключ до житла і саме житло належить достатньо заможній людині, з хорошим матеріальним статком, яка жила у Володимирі в час розвитку давньоруського міста", — каже археолог.



Віктор Баюк додав, що подекуди під час археологічних досліджень ключі зустрічаються. "Більше ключів із золотим обрамленням немає. Ключі зустрічаються, але є питання в інкрустації. Це не унікальна річ, але такі прикраси, що інкрустовані золотим дротом, я бачу вперше", — додав волинянин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Науковий співробітник Охоронної археологічної служби Українидослідив і представив цілий давньоруський ключ, який виявили під час польових робіт в урочищі Апостольщина у Володимирі навесні цього року.Як розповів Суспільному волинський археолог, знахідку виявили в історично цінному археологічному культурному шарі, зокрема ключ знаходився в давньоруському житлі — житловій споруді з піччю першої половини 12 століття.Зі слів, ключ "варязького типу", інкрустований тонкою золотою фольгою (дротом), що свідчить про статусність його власника чи власника стародавнього помешкання."З одного боку є отвір для підвішування, а з іншого — безпосередньо елемент для відкривання врізного замка. Ключ в оригіналі цілий. Там, де на ньому подовження, то це для підвішування на поясі, а з іншого боку — частина відмикання. Замок мав мати таку ж фігурну конструкцію, як і ключ", — сказав археолог.Як зазначив науковий співробітник Охоронної археологічної служби, житлова споруда, в котрій був знайдений ключ, достатньо багата як на свій історичний період."Там є дуже виразна кераміка з першої половини 12 століття, є знахідки скляних браслетів давньоруського часу. Можна припустити, що ключ до житла і саме житло належить достатньо заможній людині, з хорошим матеріальним статком, яка жила у Володимирі в час розвитку давньоруського міста", — каже археолог.Віктор Баюк додав, що подекуди під час археологічних досліджень ключі зустрічаються. "Більше ключів із золотим обрамленням немає. Ключі зустрічаються, але є питання в інкрустації. Це не унікальна річ, але такі прикраси, що інкрустовані золотим дротом, я бачу вперше", — додав волинянин.

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