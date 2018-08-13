Волинський археолог показав знайдений під час розкопок давньоруський ключ
Сьогодні, 09:55
Науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк дослідив і представив цілий давньоруський ключ, який виявили під час польових робіт в урочищі Апостольщина у Володимирі навесні цього року.
Як розповів Суспільному волинський археолог, знахідку виявили в історично цінному археологічному культурному шарі, зокрема ключ знаходився в давньоруському житлі — житловій споруді з піччю першої половини 12 століття.
Зі слів Віктора Баюка, ключ "варязького типу", інкрустований тонкою золотою фольгою (дротом), що свідчить про статусність його власника чи власника стародавнього помешкання.
"З одного боку є отвір для підвішування, а з іншого — безпосередньо елемент для відкривання врізного замка. Ключ в оригіналі цілий. Там, де на ньому подовження, то це для підвішування на поясі, а з іншого боку — частина відмикання. Замок мав мати таку ж фігурну конструкцію, як і ключ", — сказав археолог.
Як зазначив науковий співробітник Охоронної археологічної служби, житлова споруда, в котрій був знайдений ключ, достатньо багата як на свій історичний період.
"Там є дуже виразна кераміка з першої половини 12 століття, є знахідки скляних браслетів давньоруського часу. Можна припустити, що ключ до житла і саме житло належить достатньо заможній людині, з хорошим матеріальним статком, яка жила у Володимирі в час розвитку давньоруського міста", — каже археолог.
Віктор Баюк додав, що подекуди під час археологічних досліджень ключі зустрічаються. "Більше ключів із золотим обрамленням немає. Ключі зустрічаються, але є питання в інкрустації. Це не унікальна річ, але такі прикраси, що інкрустовані золотим дротом, я бачу вперше", — додав волинянин.
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Як розповів Суспільному волинський археолог, знахідку виявили в історично цінному археологічному культурному шарі, зокрема ключ знаходився в давньоруському житлі — житловій споруді з піччю першої половини 12 століття.
Зі слів Віктора Баюка, ключ "варязького типу", інкрустований тонкою золотою фольгою (дротом), що свідчить про статусність його власника чи власника стародавнього помешкання.
"З одного боку є отвір для підвішування, а з іншого — безпосередньо елемент для відкривання врізного замка. Ключ в оригіналі цілий. Там, де на ньому подовження, то це для підвішування на поясі, а з іншого боку — частина відмикання. Замок мав мати таку ж фігурну конструкцію, як і ключ", — сказав археолог.
Як зазначив науковий співробітник Охоронної археологічної служби, житлова споруда, в котрій був знайдений ключ, достатньо багата як на свій історичний період.
"Там є дуже виразна кераміка з першої половини 12 століття, є знахідки скляних браслетів давньоруського часу. Можна припустити, що ключ до житла і саме житло належить достатньо заможній людині, з хорошим матеріальним статком, яка жила у Володимирі в час розвитку давньоруського міста", — каже археолог.
Віктор Баюк додав, що подекуди під час археологічних досліджень ключі зустрічаються. "Більше ключів із золотим обрамленням немає. Ключі зустрічаються, але є питання в інкрустації. Це не унікальна річ, але такі прикраси, що інкрустовані золотим дротом, я бачу вперше", — додав волинянин.
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