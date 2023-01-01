Українські воїни за добу знищили 1 130 окупантів

Українські воїни за добу знищили 1 130 окупантів
Сили оборони України за добу знищили 1130 російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.23 орієнтовно склали:

✔ особового складу − близько 315 620 (+1 130) осіб,

✔ танків − 5 388 (+11) од,

✔ бойових броньованих машин − 10 121 (+17) од,

✔ артилерійських систем − 7 683 (+36) од,

✔ РСЗВ − 892 (+8) од,

✔ засобів ППО − 585 (+3) од,

✔ літаків − 323 (+0) од,

✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,

✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 689 (+14) од,

✔ крилатих ракет − 1 563 (+1) од,

✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,

✔ підводних човнів − 1 (+0) од,

✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 060 (+40) од,

✔ спеціальної техніки − 1 084 (+1) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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