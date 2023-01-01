Українські воїни за добу знищили 1 130 окупантів
Сьогодні, 09:15
Сили оборони України за добу знищили 1130 російських окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу − близько 315 620 (+1 130) осіб,
✔ танків − 5 388 (+11) од,
✔ бойових броньованих машин − 10 121 (+17) од,
✔ артилерійських систем − 7 683 (+36) од,
✔ РСЗВ − 892 (+8) од,
✔ засобів ППО − 585 (+3) од,
✔ літаків − 323 (+0) од,
✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 689 (+14) од,
✔ крилатих ракет − 1 563 (+1) од,
✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,
✔ підводних човнів − 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 060 (+40) од,
✔ спеціальної техніки − 1 084 (+1) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу − близько 315 620 (+1 130) осіб,
✔ танків − 5 388 (+11) од,
✔ бойових броньованих машин − 10 121 (+17) од,
✔ артилерійських систем − 7 683 (+36) од,
✔ РСЗВ − 892 (+8) од,
✔ засобів ППО − 585 (+3) од,
✔ літаків − 323 (+0) од,
✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 689 (+14) од,
✔ крилатих ракет − 1 563 (+1) од,
✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,
✔ підводних човнів − 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 060 (+40) од,
✔ спеціальної техніки − 1 084 (+1) од.
Дані уточнюються.
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