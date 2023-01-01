Українські воїни за добу знищили 1 130 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.23 орієнтовно склали:



✔ особового складу − близько 315 620 (+1 130) осіб,



✔ танків − 5 388 (+11) од,



✔ бойових броньованих машин − 10 121 (+17) од,



✔ артилерійських систем − 7 683 (+36) од,



✔ РСЗВ − 892 (+8) од,



✔ засобів ППО − 585 (+3) од,



✔ літаків − 323 (+0) од,



✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,



✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 689 (+14) од,



✔ крилатих ракет − 1 563 (+1) од,



✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,



✔ підводних човнів − 1 (+0) од,



✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 060 (+40) од,



✔ спеціальної техніки − 1 084 (+1) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України за добу знищили 1130 російських окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.✔ особового складу − близько 315 620 (+1 130) осіб,✔ танків − 5 388 (+11) од,✔ бойових броньованих машин − 10 121 (+17) од,✔ артилерійських систем − 7 683 (+36) од,✔ РСЗВ − 892 (+8) од,✔ засобів ППО − 585 (+3) од,✔ літаків − 323 (+0) од,✔ гелікоптерів − 324 (+0) од,✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 689 (+14) од,✔ крилатих ракет − 1 563 (+1) од,✔ кораблів/катерів − 22 (+0) од,✔ підводних човнів − 1 (+0) од,✔ автомобільної техніки та автоцистерн − 10 060 (+40) од,✔ спеціальної техніки − 1 084 (+1) од.Дані уточнюються.

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