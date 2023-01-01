Окупанти накопичили в Криму понад 800 ракет для енергетичного терору, – ОК «Південь»

Окупанти накопичили в Криму понад 800 ракет для енергетичного терору, – ОК «Південь»
На окупованому Кримському півострові ворог розмістив понад 800 ракет. Такий запас загарбники накопичили для енергетичного терору цієї зими.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на керівницю обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталю Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Опираючись на дані Головного управління розвідки в ОК "Південь" заначили, що на окупованому Кримському півострові ворог розмістив значний військо-ресурсний центр.

"Зокрема, ракети типу "Калібр" якраз там зосереджені, ракети типу "Онікс" також запускаються з Кримського півострову. Потенціал ворог накопичує - це очевидно", - заявила Гуменюк.

За її словами, ракети повітряного базування розосереджені у місцях, де можна їх завантажувати у літаки.
Енергетичний терор РФ
В жовтні минулого року російські терористи почали масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Мільйони споживачів по всій території нашої країни лишились без електропостачання. Ворог активно атакував міста ракетами та безпілотниками, які завдавали значної шкоди енергетичним об'єктам.

І хоча ситуація стабілізувалась, втім цього року в Україні також готуються до масивних атак окупантів на енергетичну інфраструктуру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
День простою на кордоні з Польщею коштує українським перевізникам мінімум 300 євро
Сьогодні, 10:06
Волинський археолог показав знайдений під час розкопок давньоруський ключ
Сьогодні, 09:55
Окупанти накопичили в Криму понад 800 ракет для енергетичного терору, – ОК «Південь»
Сьогодні, 09:37
Українські воїни за добу знищили 1 130 окупантів
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 16 листопада
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
Українські воїни за добу знищили 1 130 окупантів Українські воїни за добу знищили 1 130 окупантів
Сьогодні, 09:15
На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки, – Генштаб На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки, – Генштаб
Сьогодні, 08:53
Волинь втратила ще одного Героя: на Луганщині загинув Юрій Наумчук Волинь втратила ще одного Героя: на Луганщині загинув Юрій Наумчук
15 листопад, 17:22
Росія завдала три ракетні удари по Запоріжжю: є загиблий Росія завдала три ракетні удари по Запоріжжю: є загиблий
15 листопад, 13:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
День простою на кордоні з Польщею коштує українським перевізникам мінімум 300 євро
Сьогодні, 10:06
 0
Волинський археолог показав знайдений під час розкопок давньоруський ключ
Сьогодні, 09:55
 0
Окупанти накопичили в Криму понад 800 ракет для енергетичного терору, – ОК «Південь»
Сьогодні, 09:37
 0
Українські воїни за добу знищили 1 130 окупантів
Сьогодні, 09:15
 0
Курс валют у Луцьку 16 листопада
Сьогодні, 09:05
 0
Медіа
відео
1/8