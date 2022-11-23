У Луцькому районі зафіксували захворювання на гепатит А

У Луцькому районі зафіксували захворювання на гепатит А
Випадок гепатиту А зафіксували і на Волині. Захворювання більше відоме за назвою хвороба Боткіна.

Про це повідомляє 12 канал.

Хворобу виявили на території Луцького району.

"На засіданні виконавчого комітету міськради, на якому стало відомо про цей факт, запевнили, що ситуацію контролюють. При виявленні цієї хвороби були проведені необхідні епідемічні заходи фахівцями районного відділу Волинського обласного центру контролю профілактики. Визначили та локалізували вогнище, спостерігається зараз за контактними особами. Тобто, процес під контролем", - повідомив начальник управління охорони здоров’я Луцької міськради Володимир Лотвін.

У побуті гепатит А найчастіше передається через брудні руки. Основний механізм профілактики, нагадують медики, - це дотримання елементарних правил гігієни та вживання очищеної перекип'яченої води.

Закликають цих правил не ігнорувати, адже хвороба Боткіна шириться областями України. Зокрема, на Вінниччині зареєстрували вже більш як 200 випадків захворювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, гепатит А
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині на блокпосту у жителя Рівненщини знайшли 12 пакетів з бурштином
Сьогодні, 10:45
У Ковелі вантажівка збила пенсіонерку: постраждала – у лікарні
Сьогодні, 10:40
У Луцькому районі зафіксували захворювання на гепатит А
Сьогодні, 10:30
День простою на кордоні з Польщею коштує українським перевізникам мінімум 300 євро
Сьогодні, 10:06
Волинський археолог показав знайдений під час розкопок давньоруський ключ
Сьогодні, 09:55
Схожі новини
У Луцькому районі у 14-річного хлопця виявили гепатит А У Луцькому районі у 14-річного хлопця виявили гепатит А
23 листопад, 2022, 11:30
У селі на Волині зафіксували спалах гепатиту А У селі на Волині зафіксували спалах гепатиту А
21 вересень, 2022, 14:05
На Волині зафіксували спалахи гепатиту А. ВІДЕО На Волині зафіксували спалахи гепатиту А. ВІДЕО
03 червень, 2022, 17:05
Волинським воїнам на фронт привезли 50 FPV-дронів Волинським воїнам на фронт привезли 50 FPV-дронів
Сьогодні, 11:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ідентифікували окупанта, який на Чернігівщині розстріляв авто із цивільними
Сьогодні, 11:39
 0
У Ковельський поліклініці через борги відключили опалення
Сьогодні, 11:34
 0
На будівлі Волиньради хочуть встановити меморіальну дошку на честь загиблого депутата Сергія Слабенка
Сьогодні, 11:27
 0
Українські захисники збили вночі 16 ударних дронів та ракету
Сьогодні, 11:17
 0
Волинським воїнам на фронт привезли 50 FPV-дронів
Сьогодні, 11:12
 0
Медіа
відео
1/8