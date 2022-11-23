У Луцькому районі зафіксували захворювання на гепатит А





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Хворобу виявили на території Луцького району.



"На засіданні виконавчого комітету міськради, на якому стало відомо про цей факт, запевнили, що ситуацію контролюють. При виявленні цієї хвороби були проведені необхідні епідемічні заходи фахівцями районного відділу Волинського обласного центру контролю профілактики. Визначили та локалізували вогнище, спостерігається зараз за контактними особами. Тобто, процес під контролем", - повідомив начальник управління охорони здоров’я Луцької міськради Володимир Лотвін.



У побуті гепатит А найчастіше передається через брудні руки. Основний механізм профілактики, нагадують медики, - це дотримання елементарних правил гігієни та вживання очищеної перекип'яченої води.



Закликають цих правил не ігнорувати, адже хвороба Боткіна шириться областями України. Зокрема, на Вінниччині зареєстрували вже більш як 200 випадків захворювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Випадок гепатиту А зафіксували і на Волині. Захворювання більше відоме за назвою хвороба Боткіна.Про це повідомляє 12 канал.Хворобу виявили на території Луцького району."На засіданні виконавчого комітету міськради, на якому стало відомо про цей факт, запевнили, що ситуацію контролюють. При виявленні цієї хвороби були проведені необхідні епідемічні заходи фахівцями районного відділу Волинського обласного центру контролю профілактики. Визначили та локалізували вогнище, спостерігається зараз за контактними особами. Тобто, процес під контролем", - повідомив начальник управління охорони здоров’я Луцької міськрадиУ побуті гепатит А найчастіше передається через брудні руки. Основний механізм профілактики, нагадують медики, - це дотримання елементарних правил гігієни та вживання очищеної перекип'яченої води.Закликають цих правил не ігнорувати, адже хвороба Боткіна шириться областями України. Зокрема, на Вінниччині зареєстрували вже більш як 200 випадків захворювання.

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