Під стінами Волинської обласної ради – мітинг «Спочатку дрони». ФОТО

Під стінами Волинської обласної ради - мітинг "Спочатку дрони".Про це повідомляє журналістказ місця події.Активісти разом із волинянами прийшли до будівлі Волиньради напередодні сесії із вимогами першочергово спрямовувати кошти із бюджету на підтримку ЗСУ.Учасники акції вийшли з плакатами "Гроші на ЗСУ", "Дрони, а не бруківка" та вимагають у місцевої влади спрямовувати ці кошти на придбання дронів та авто для військових.Наразі до протестувальників не вийшли представники влади.Активісти кажуть, що збираються завітати на сесію обласної ради, аби висловити депутатам свої вимоги.Нагадаємо, подібний, де протестувальники закликали міську раду виділяти кошти лише для військових та на критичну інфраструктуру, але зупинити ремонти вулиць, доріг, та переглянути кадрову політику мерії, оскільки, на думку активістів, міська рада недостатньо комунікує з військовими.