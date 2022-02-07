Під стінами Волинської обласної ради – мітинг «Спочатку дрони». ФОТО
Сьогодні, 10:58
Під стінами Волинської обласної ради - мітинг "Спочатку дрони".
Про це повідомляє журналістка Інформаційного агентства ВолиньPost з місця події.
Активісти разом із волинянами прийшли до будівлі Волиньради напередодні сесії із вимогами першочергово спрямовувати кошти із бюджету на підтримку ЗСУ.
Учасники акції вийшли з плакатами "Гроші на ЗСУ", "Дрони, а не бруківка" та вимагають у місцевої влади спрямовувати ці кошти на придбання дронів та авто для військових.
Наразі до протестувальників не вийшли представники влади.
Активісти кажуть, що збираються завітати на сесію обласної ради, аби висловити депутатам свої вимоги.
Нагадаємо, подібний мітинг відбувся біля Луцької міської ради, де протестувальники закликали міську раду виділяти кошти лише для військових та на критичну інфраструктуру, але зупинити ремонти вулиць, доріг, та переглянути кадрову політику мерії, оскільки, на думку активістів, міська рада недостатньо комунікує з військовими.
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Про це повідомляє журналістка Інформаційного агентства ВолиньPost з місця події.
Активісти разом із волинянами прийшли до будівлі Волиньради напередодні сесії із вимогами першочергово спрямовувати кошти із бюджету на підтримку ЗСУ.
Учасники акції вийшли з плакатами "Гроші на ЗСУ", "Дрони, а не бруківка" та вимагають у місцевої влади спрямовувати ці кошти на придбання дронів та авто для військових.
Наразі до протестувальників не вийшли представники влади.
Активісти кажуть, що збираються завітати на сесію обласної ради, аби висловити депутатам свої вимоги.
Нагадаємо, подібний мітинг відбувся біля Луцької міської ради, де протестувальники закликали міську раду виділяти кошти лише для військових та на критичну інфраструктуру, але зупинити ремонти вулиць, доріг, та переглянути кадрову політику мерії, оскільки, на думку активістів, міська рада недостатньо комунікує з військовими.
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Коментарі 1
Це не активісти - а уебки !!! Вони за гроші рідну матерь продадуть !!! Підари !!!
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