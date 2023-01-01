У конфлікт із блокадою українського кордону втрутиться ЄС

У конфлікт із блокадою українського кордону втрутиться ЄС
Єврокомісія може розпочати каральну процедуру проти Польщі, якщо не припиниться блокада українського кордону.

Про це пише УНН.

Польська влада, згідно із законодавством ЄС, зобов'язана забезпечити вільне пересування українських вантажівок на прикордонних переходах, повідомив представник Єврокомісії.

Ідеться про те, що польська влада зобов'язана забезпечити потік товарів з України, так звані "Шляхи солідарності".

Дехто в Єврокомісії вважає, що польська влада не робить усе, щоб вирішити проблему та припинити протести польських перевізників. Брюссель явно втрачає терпіння, зауважує видання.

Офіційно в Єврокомісії, як повідомляється, не хочуть коментувати заходи, які вона може вжити проти польської влади, оскільки запевняють, що переговори з Польщею та Україною продовжуються.

Європейська комісія, як і раніше, перебуває в контакті з владою обох країн, ми не можемо коментувати можливі заходи, оскільки обговорення тривають, повідомив представник Єврокомісії.

Неофіційно журналістам стало відомо, що "розглядається процедура порушення законодавства ЄС через порушення польською владою положень регламенту ЄС про лібералізацію торгівлі з Україною, дія якого нещодавно була продовжена до червня 2024 року". Єврокомісія вивчає правову основу для початку процедури, вказує видання.

6 листопада польські перевізники розпочали акцію протесту біля трьох пунктів пропуску на кордоні Польщі та України. Серед вимог польських перевізників - повернути необхідність українським перевізникам отримувати дозволи на в'їзд до Європейського Союзу. Також хочуть, аби польські перевізники не були змушені ставати в електронну чергу на території України або ж наполягають на окремій черзі для порожніх вантажівок.

13 листопада Україна провела переговори Польщею для зняття блокади на кордоні. Сторони, як повідомив переговірник з боку України, намагаються шукати компроміси, щоб збільшити пропускну спроможність і виконувати вже укладені меморандуми, "але це складно".

Україна та Єврокомісія мали намір 15 листопала просити уряд Польщі скасувати блокування кордону.

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Теги: кордон, Волинь
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