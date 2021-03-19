Волиньрада продає земельну ділянку у Луцьку за 7 мільйонів без аукціону

Депутати Волиньради підтримали проєкт рішення про продаж земельної ділянки у Луцьку площею 0,95 га за понад 7 мільйонів гривень.Про це йшлося сьогодні, 16 листопада, на сесії Волинської обласної ради.Як повідомила заступниця начальника відділу з питань управління об'єктами комунальної власності, земельна ділянка розташована за адресою Дубнівська, 26 і облрада продає її без проведення земельних торгів.Покупець - ТзОВ "Град Інвест Ріал Істейт".Її цільове призначення - будівництво та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної сфери.Ціна - 7 мільйонів 151 тисяча гривень.Депутатпояснив, що ТзОВ кілька років тому придбало приміщення на цій ділянці, а зараз має намір придбати землю, на якій розташовані приміщення."Власник приміщень є єдиним претендентом, хто може викупити цю ділянку, тож немає сенсу проводити аукціон", - зауважив депутат.Нагадаємо також, що сьогодні на сесії Волиньради депутатповідомив про те, що