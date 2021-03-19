Волиньрада продає земельну ділянку у Луцьку за 7 мільйонів без аукціону
Сьогодні, 12:39
Депутати Волиньради підтримали проєкт рішення про продаж земельної ділянки у Луцьку площею 0,95 га за понад 7 мільйонів гривень.
Про це йшлося сьогодні, 16 листопада, на сесії Волинської обласної ради.
Як повідомила заступниця начальника відділу з питань управління об'єктами комунальної власності Інна Сабіна, земельна ділянка розташована за адресою Дубнівська, 26 і облрада продає її без проведення земельних торгів.
Покупець - ТзОВ "Град Інвест Ріал Істейт".
Її цільове призначення - будівництво та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної сфери.
Ціна - 7 мільйонів 151 тисяча гривень.
Депутат Віктор Галан-Ващук пояснив, що ТзОВ кілька років тому придбало приміщення на цій ділянці, а зараз має намір придбати землю, на якій розташовані приміщення.
"Власник приміщень є єдиним претендентом, хто може викупити цю ділянку, тож немає сенсу проводити аукціон", - зауважив депутат.
Нагадаємо також, що сьогодні на сесії Волиньради депутат Сергій Кошарук повідомив про те, що у Ковельській поліклініці через борги відключили опалення.
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Про це йшлося сьогодні, 16 листопада, на сесії Волинської обласної ради.
Як повідомила заступниця начальника відділу з питань управління об'єктами комунальної власності Інна Сабіна, земельна ділянка розташована за адресою Дубнівська, 26 і облрада продає її без проведення земельних торгів.
Покупець - ТзОВ "Град Інвест Ріал Істейт".
Її цільове призначення - будівництво та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної сфери.
Ціна - 7 мільйонів 151 тисяча гривень.
Депутат Віктор Галан-Ващук пояснив, що ТзОВ кілька років тому придбало приміщення на цій ділянці, а зараз має намір придбати землю, на якій розташовані приміщення.
"Власник приміщень є єдиним претендентом, хто може викупити цю ділянку, тож немає сенсу проводити аукціон", - зауважив депутат.
Нагадаємо також, що сьогодні на сесії Волиньради депутат Сергій Кошарук повідомив про те, що у Ковельській поліклініці через борги відключили опалення.
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