Волиньрада продає земельну ділянку у Луцьку за 7 мільйонів без аукціону

Волиньрада продає земельну ділянку у Луцьку за 7 мільйонів без аукціону
Депутати Волиньради підтримали проєкт рішення про продаж земельної ділянки у Луцьку площею 0,95 га за понад 7 мільйонів гривень.

Про це йшлося сьогодні, 16 листопада, на сесії Волинської обласної ради.

Як повідомила заступниця начальника відділу з питань управління об'єктами комунальної власності Інна Сабіна, земельна ділянка розташована за адресою Дубнівська, 26 і облрада продає її без проведення земельних торгів.

Покупець - ТзОВ "Град Інвест Ріал Істейт".

Її цільове призначення - будівництво та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної сфери.

Ціна - 7 мільйонів 151 тисяча гривень.

Депутат Віктор Галан-Ващук пояснив, що ТзОВ кілька років тому придбало приміщення на цій ділянці, а зараз має намір придбати землю, на якій розташовані приміщення.

"Власник приміщень є єдиним претендентом, хто може викупити цю ділянку, тож немає сенсу проводити аукціон", - зауважив депутат.

Нагадаємо також, що сьогодні на сесії Волиньради депутат Сергій Кошарук повідомив про те, що у Ковельській поліклініці через борги відключили опалення.


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Теги: Волиньрада, депутати, земельна ділянка
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