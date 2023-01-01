На честь полеглих Героїв у коледжі на Волині відкрили меморіальну дошку
Сьогодні, 12:46
На знак вшанування пам’яті Героїв, які віддали своє життя в боротьбі за її незалежність та суверенітет у російсько-українській війні, у Володимирському фаховому коледжі відбулося відкрили меморіальну дошку.
Про це у фейсбуці інформує Володимирська міськрада.
Студенти, викладачі, родичі загиблих та всі запрошені мали змогу віддати шану полеглим воїнам, згадати їх подвиги, роки навчання у коледжі, а також хвилиною мовчання вшанувати українських Героїв, полеглих у російсько-українській війні.
Зі словами вдячності до родин звернувся директор фахового коледжу Олександр Коновалюк, а також начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної й мобілізаційної роботи, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій Володимирської міської ради Володимир Атаманчук.
Меморіальна дошка, розташована у коледжі, стане місцем, де студенти, викладачі та гості можуть вшановувати пам’ять загиблих та висловлювати свою вдячність за їхню безкорисливість і мужність. Вона є не лише пам’ятником загиблим героям, а й викликом для всіх нас – пам’ятати, поважати та вшановувати тих, хто служив та пожертвував життя заради нашого майбутнього, – звернувся до присутніх Володимир Атаманчук.
У пам’яті коледжу назавжди лишаться імена дев’ятнадцяти воїнів, які ціною власного життя дали змогу навчатись та жити під мирним небом наступним поколінням студентів: Микола Бондарук, Михайло Ілляшук, Дмитро Колєсніков, Олексій Мітяйкін, Андрій Нехай, Юрій Гимза, Володимир Голядинець, Сергій Гребенюк, Микола Хорощук, Андрій Сапіга, Олександр Августін, Сергій Гавура, Андрій Ходаковський, Анатолій Левончук, Степан Гулечко, Віталій Послєдов, Іван Антонюк, Олександр Смідюк та Сергій Протасов.
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Про це у фейсбуці інформує Володимирська міськрада.
Студенти, викладачі, родичі загиблих та всі запрошені мали змогу віддати шану полеглим воїнам, згадати їх подвиги, роки навчання у коледжі, а також хвилиною мовчання вшанувати українських Героїв, полеглих у російсько-українській війні.
Зі словами вдячності до родин звернувся директор фахового коледжу Олександр Коновалюк, а також начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної й мобілізаційної роботи, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій Володимирської міської ради Володимир Атаманчук.
Меморіальна дошка, розташована у коледжі, стане місцем, де студенти, викладачі та гості можуть вшановувати пам’ять загиблих та висловлювати свою вдячність за їхню безкорисливість і мужність. Вона є не лише пам’ятником загиблим героям, а й викликом для всіх нас – пам’ятати, поважати та вшановувати тих, хто служив та пожертвував життя заради нашого майбутнього, – звернувся до присутніх Володимир Атаманчук.
У пам’яті коледжу назавжди лишаться імена дев’ятнадцяти воїнів, які ціною власного життя дали змогу навчатись та жити під мирним небом наступним поколінням студентів: Микола Бондарук, Михайло Ілляшук, Дмитро Колєсніков, Олексій Мітяйкін, Андрій Нехай, Юрій Гимза, Володимир Голядинець, Сергій Гребенюк, Микола Хорощук, Андрій Сапіга, Олександр Августін, Сергій Гавура, Андрій Ходаковський, Анатолій Левончук, Степан Гулечко, Віталій Послєдов, Іван Антонюк, Олександр Смідюк та Сергій Протасов.
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