На честь полеглих Героїв у коледжі на Волині відкрили меморіальну дошку

На знак вшанування пам’яті Героїв, які віддали своє життя в боротьбі за її незалежність та суверенітет у російсько-українській війні, у Володимирському фаховому коледжі відбулося відкрили меморіальну дошку.Про це у фейсбуці інформує Володимирська міськрада.Студенти, викладачі, родичі загиблих та всі запрошені мали змогуполеглим воїнам, згадати їх подвиги, роки навчання у коледжі, а також хвилиною мовчання вшанувати українських Героїв, полеглих у російсько-українській війні.Зі словами вдячності до родин звернувся директор фахового коледжу, а також начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної й мобілізаційної роботи, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій Володимирської міської радиМеморіальна дошка, розташована у коледжі, стане місцем, де студенти, викладачі та гості можуть вшановувати пам’ять загиблих та висловлювати свою вдячність за їхню безкорисливість і мужність. Вона є не лише пам’ятником загиблим героям, а й викликом для всіх нас – пам’ятати, поважати та вшановувати тих, хто служив та пожертвував життя заради нашого майбутнього, – звернувся до присутніх Володимир Атаманчук.У пам’яті коледжу назавжди лишаться імена дев’ятнадцяти воїнів, які ціною власного життя дали змогу навчатись та жити під мирним небом наступним поколінням студентів:та