Депутати Волиньради просять Кабмін скасувати постанову про зміни у ввезенні гуманітарної допомоги

Депутати Волиньради пропонують скасувати постанову Кабміну про зміни у ввезенні гуманітарної допомоги.Про це йшлося сьогодні, 16 листопада, на сесії Волиньради.Йдеться про постанову Кабінету Міністрів України № 953 від 5 вересня 2023 року про «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», згідно якої зміняться умови ввезення допомоги."Процедура створює аж 20 кіл бюрократичного пекла, які будуть змушені пройти надавачі, отримувачі і набувачі допомоги. Недарма петиція щодо скасування цієї постанови швидко набрала необхідну для розгляду кількість підписів.Особливо гостро постає питання ввезення автомобілів та дронів; окремий виклик – медикаменти. А це – питання, чи не найважливіші для підтримки фронту.Подібні рішення неприпустимі – чим би не пояснювалось їх ухвалення", - йдеться у зверненні депутатів.Обранці волинської громади одноголосно підтримали звернення до Кабміну.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Нагадаємо, що на процедуручекають зміни з 1 грудня. Відповідну Постанову Кабміну № 953 оприлюднили на урядовому порталі. Волонтери та благодійні фонди занепокоєні, чи раптом нові умови ввезення допомоги не стануть черговим «покращенням» від влади.