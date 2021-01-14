Депутати Волиньради просять Кабмін скасувати постанову про зміни у ввезенні гуманітарної допомоги
Сьогодні, 13:41
Депутати Волиньради пропонують скасувати постанову Кабміну про зміни у ввезенні гуманітарної допомоги.
Про це йшлося сьогодні, 16 листопада, на сесії Волиньради.
Йдеться про постанову Кабінету Міністрів України № 953 від 5 вересня 2023 року про «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», згідно якої зміняться умови ввезення допомоги.
"Процедура створює аж 20 кіл бюрократичного пекла, які будуть змушені пройти надавачі, отримувачі і набувачі допомоги. Недарма петиція щодо скасування цієї постанови швидко набрала необхідну для розгляду кількість підписів.
Особливо гостро постає питання ввезення автомобілів та дронів; окремий виклик – медикаменти. А це – питання, чи не найважливіші для підтримки фронту.
Подібні рішення неприпустимі – чим би не пояснювалось їх ухвалення", - йдеться у зверненні депутатів.
Обранці волинської громади одноголосно підтримали звернення до Кабміну.
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Нагадаємо, що на процедуру ввезення гуманітарної допомоги в Україну чекають зміни з 1 грудня. Відповідну Постанову Кабміну № 953 оприлюднили на урядовому порталі. Волонтери та благодійні фонди занепокоєні, чи раптом нові умови ввезення допомоги не стануть черговим «покращенням» від влади.
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Про це йшлося сьогодні, 16 листопада, на сесії Волиньради.
Йдеться про постанову Кабінету Міністрів України № 953 від 5 вересня 2023 року про «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», згідно якої зміняться умови ввезення допомоги.
"Процедура створює аж 20 кіл бюрократичного пекла, які будуть змушені пройти надавачі, отримувачі і набувачі допомоги. Недарма петиція щодо скасування цієї постанови швидко набрала необхідну для розгляду кількість підписів.
Особливо гостро постає питання ввезення автомобілів та дронів; окремий виклик – медикаменти. А це – питання, чи не найважливіші для підтримки фронту.
Подібні рішення неприпустимі – чим би не пояснювалось їх ухвалення", - йдеться у зверненні депутатів.
Обранці волинської громади одноголосно підтримали звернення до Кабміну.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На будівлі Волиньради хочуть встановити меморіальну дошку на честь загиблого депутата Сергія Слабенка
Нагадаємо, що на процедуру ввезення гуманітарної допомоги в Україну чекають зміни з 1 грудня. Відповідну Постанову Кабміну № 953 оприлюднили на урядовому порталі. Волонтери та благодійні фонди занепокоєні, чи раптом нові умови ввезення допомоги не стануть черговим «покращенням» від влади.
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