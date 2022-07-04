Ввезення гуманітарної допомоги: що зміниться з 1 грудня





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З березня минулого року у пунктах пропуску, розташованих на Волині, за декларативним принципом оформили уже понад 400 тисяч тонн гуманітарних вантажів. Складено 16 протоколів про порушення митних правил. Вартість предметів порушень - 18,9 млн грн. Також волинські митники виявили 22 випадки ввезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги, які в подальшому були виставлені на продаж на платформі онлайн-оголошень «ОLX».



Зважаючи на такі факти, на Волинській митниці кажуть: «не дивно, що Уряд вирішив змінити процедури пропуску та обліку гуманітарної допомоги. Звертаємо увагу волонтерських організацій, благодійних фондів та перевізників на Постанову КМУ №953 від 5 вересня 2023 року. Крім окремих пунктів, вона набуде чинності з 1 грудня 2023 року і змінить механізм визнання товарів гуманітарною допомогою, пропуску через митний кордон України та митного оформлення, отримання, надання, розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги, що ввозиться на митну територію України».



Отже, що зміниться з 1 грудня 2023 року у випадку набуття чинності постанови № 953 для отримувачів гуманітарної допомоги:



1.Потрібно буде зареєструватися в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги.



2.Перед початком декларування товарів як гуманітарна допомога, необхідно внести інформацію про ці товари в електронному кабінеті або завантажити в нього документи і отримати унікальний код. Саме це засвідчує факт визнання товару гуманітарною допомогою. Потрібно отримати чітку інформацію від донора про найменування товарів, кількістю місць, штук та вагою.



3.Якщо фактично отримана допомога не відповідає тому, що вказано в декларації, то отримувач має сформувати інвентаризаційний опис в електронному кабінеті. Такий інвентаризаційний опис подається не пізніше подання звіту і є вважається інформуванням правоохоронним органів про факт невідповідності.



Зміни для водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі:



1.Декларація про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою, подається за новою формою. Перед декларуванням потрібно дізнатися в отримувача допомоги його номер в Єдиному реєстрі та унікальний код гуманітарної допомоги.



2.Перелік товарів, заявлених у декларації, має відповідати за найменуванням, кількістю тощо. У разі невідповідності даних внесених до декларації даним отримувача гуманітарної допомоги вантаж на території України не пропустять.



3.Ввезення гуманітарної допомоги на територію України за декларацією дозволяється протягом 30 календарних днів з дати її створення (в електронній формі).



Крім того постановою передбачається ще ряд важливих змін.



Якщо товари протягом 90 календарних днів з дати присвоєння унікального коду гуманітарної допомоги не будуть ввезені в Україну, то вони втратять статус гуманітарної допомоги.



Задекларована гуманітарна допомога, щодо якої не подано звіт протягом 90 календарних днів з дати внесення про митне оформленні за декларацією, вважається такою, стосовно якої відсутній облік щодо отримання та цільового використання, а відтак – використаною не за цільовим призначенням.



Отримувач, крім підприємств, установ чи організацій, що утримуються за рахунок бюджетів, уповноважених ними державних установ та органів місцевого самоврядування, втрачає статус отримувача гуманітарної допомоги з моменту блокування його облікового запису в Єдиному реєстрі.



Отримувача гуманітарної допомоги заблокують автоматично, якщо він не подаватиме звітність протягом 90 календарних днів з дати митного оформлення. Повторна реєстрація можлива через шість місяців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На процедуру ввезення гуманітарної допомоги в Україну чекають зміни з 1 грудня. Відповідну Постанову Кабміну № 953 оприлюднили на урядовому порталі. Волонтери та благодійні фонди занепокоєні, чи раптом нові умови ввезення допомоги не стануть черговим «покращенням» від влади.Як розповіли на Волинській митниці , динаміка ввезення гуманітарної допомоги поступово сповільнюється, однак кількість зловживань, викритих митниками у порядку контролю за доставкою гуманітарних вантажів, збільшується.З березня минулого року у пунктах пропуску, розташованих на Волині, за декларативним принципом оформили уже понад 400 тисяч тонн гуманітарних вантажів. Складено 16 протоколів про порушення митних правил. Вартість предметів порушень - 18,9 млн грн. Також волинські митники виявили 22 випадки ввезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги, які в подальшому були виставлені на продаж на платформі онлайн-оголошень «ОLX».Зважаючи на такі факти, на Волинській митниці кажуть: «не дивно, що Уряд вирішив змінити процедури пропуску та обліку гуманітарної допомоги. Звертаємо увагу волонтерських організацій, благодійних фондів та перевізників на Постанову КМУ №953 від 5 вересня 2023 року. Крім окремих пунктів, вона набуде чинності з 1 грудня 2023 року і змінить механізм визнання товарів гуманітарною допомогою, пропуску через митний кордон України та митного оформлення, отримання, надання, розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги, що ввозиться на митну територію України».Отже, що зміниться з 1 грудня 2023 року у випадку набуття чинності постанови № 953 длягуманітарної допомоги:1.Потрібно будев Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги.2.Перед початком декларування товарів як гуманітарна допомога, необхідно внести інформацію про ці товари в електронному кабінеті або завантажити в нього документи і отримати. Саме це засвідчує факт визнання товару гуманітарною допомогою. Потрібно отримати чітку інформацію від донора про найменування товарів, кількістю місць, штук та вагою.3.Якщо фактично отримана допомога не відповідає тому, що вказано в декларації, то отримувач має сформуватив електронному кабінеті. Такий інвентаризаційний опис подається не пізніше подання звіту і є вважається інформуванням правоохоронним органів про факт невідповідності.Зміни для, які перевозять гуманітарні вантажі:1.про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою, подається за новою формою. Перед декларуванням потрібно дізнатися в отримувача допомоги його2.Перелік товарів, заявлених у декларації, має відповідати за найменуванням, кількістю тощо. У разі невідповідності даних внесених до декларації даним отримувача гуманітарної допомоги вантаж на території України не пропустять.3.Ввезення гуманітарної допомоги на територію України за декларацією дозволяється протягом 30 календарних днів з дати її створення (в електронній формі).Крім того постановою передбачається ще ряд важливих змін.Якщо товари протягом 90 календарних днів з дати присвоєння унікального коду гуманітарної допомоги не будуть ввезені в Україну, то вонигуманітарної допомоги.Задекларована гуманітарна допомога, щодо якої не подано звіт протягом 90 календарних днів з дати внесення про митне оформленні за декларацією, вважається такою, стосовно якої відсутній облік щодо отримання та цільового використання, а відтак – використаноюОтримувач, крім підприємств, установ чи організацій, що утримуються за рахунок бюджетів, уповноважених ними державних установ та органів місцевого самоврядування, втрачає статус отримувача гуманітарної допомоги з моменту блокування його облікового запису в Єдиному реєстрі.Отримувача гуманітарної допомоги, якщо він не подаватиме звітність протягом 90 календарних днів з дати митного оформлення. Повторна реєстрація можлива через шість місяців.

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