Ексголова Верховного Суду проведе за ґратами ще два місяці

Ексголова Верховного Суду проведе за ґратами ще два місяці
Вищий антикорупційний суд ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

Про це повідомляє САП у телеграмі.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Верховного Суду.

Разом з тим, суд зменшив указаному підозрюваному розмір застави з 45 млн грн до 35 млн грн.

Строк дії запобіжного заходу – до 9 грудня 2023 року.

У разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро й Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували отримання хабара у близько 3 мільйони доларів головою Верховного Суду.

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Теги: суд, корупція
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