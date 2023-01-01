Ексголова Верховного Суду проведе за ґратами ще два місяці
Сьогодні, 16:12
Вищий антикорупційний суд ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву.
Про це повідомляє САП у телеграмі.
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Верховного Суду.
Разом з тим, суд зменшив указаному підозрюваному розмір застави з 45 млн грн до 35 млн грн.
Строк дії запобіжного заходу – до 9 грудня 2023 року.
У разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро й Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували отримання хабара у близько 3 мільйони доларів головою Верховного Суду.
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Про це повідомляє САП у телеграмі.
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Верховного Суду.
Разом з тим, суд зменшив указаному підозрюваному розмір застави з 45 млн грн до 35 млн грн.
Строк дії запобіжного заходу – до 9 грудня 2023 року.
У разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро й Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували отримання хабара у близько 3 мільйони доларів головою Верховного Суду.
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