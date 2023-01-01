Ексголова Верховного Суду проведе за ґратами ще два місяці

Всеволоду Князєву.



Про це повідомляє САП у телеграмі.



Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Верховного Суду.



Разом з тим, суд зменшив указаному підозрюваному розмір застави з 45 млн грн до 35 млн грн.



Строк дії запобіжного заходу – до 9 грудня 2023 року.



У разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.



Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро й Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували отримання хабара у близько 3 мільйони доларів головою Верховного Суду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вищий антикорупційний суд ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу ексголові Верховного СудуПро це повідомляє САП у телеграмі.Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у виглядіколишньому Голові Верховного Суду.Разом з тим, суд зменшив указаному підозрюваному розмір застави з 45 млн грн до 35 млн грн.Строк дії запобіжного заходу – до 9 грудня 2023 року.У разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро й Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументувалиу близько 3 мільйони доларів головою Верховного Суду.

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