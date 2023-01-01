Волинські медики передали на фронт реанімобіль
Сьогодні, 16:23
Працівники Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф обладнали реанімобіль для медичної евакуації військовослужбовців.
Про це у фейсбуці повідомляє Волиньрада.
Воїни 60-ої окремої механізованої бригади потребували медичний транспорт. Карету швидкої, обладнану реанімаційним устаткуванням та додатковим комплектом автопокришок, забезпечив обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На прохання 45-ої артилерійської бригади громадська організація «Яворина» зібрала продукти харчування тривалого зберігання, засоби гігієни, предмети побуту та генератор.
«Як і кожної поїздки на передову ми везли і персональні передачі для бійців від їхніх родин. Таким чином провідали хлопців 14-ої, 24-ої бригад, а також 50-ий і 54-ий і медичний батальйони нашої 100-ої бригади ТрО. Отримали від захисників ще перелік потреб, тож продовжуємо роботу із пошуку необхідного», - зазначив заступник голови Волиньради Юрій Поліщук.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волиньрада.
Воїни 60-ої окремої механізованої бригади потребували медичний транспорт. Карету швидкої, обладнану реанімаційним устаткуванням та додатковим комплектом автопокришок, забезпечив обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
На прохання 45-ої артилерійської бригади громадська організація «Яворина» зібрала продукти харчування тривалого зберігання, засоби гігієни, предмети побуту та генератор.
«Як і кожної поїздки на передову ми везли і персональні передачі для бійців від їхніх родин. Таким чином провідали хлопців 14-ої, 24-ої бригад, а також 50-ий і 54-ий і медичний батальйони нашої 100-ої бригади ТрО. Отримали від захисників ще перелік потреб, тож продовжуємо роботу із пошуку необхідного», - зазначив заступник голови Волиньради Юрій Поліщук.
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