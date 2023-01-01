Волинські медики передали на фронт реанімобіль

Волинські медики передали на фронт реанімобіль
Працівники Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф обладнали реанімобіль для медичної евакуації військовослужбовців.

Про це у фейсбуці повідомляє Волиньрада.

Воїни 60-ої окремої механізованої бригади потребували медичний транспорт. Карету швидкої, обладнану реанімаційним устаткуванням та додатковим комплектом автопокришок, забезпечив обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Волинські медики передали на фронт реанімобіль

На прохання 45-ої артилерійської бригади громадська організація «Яворина» зібрала продукти харчування тривалого зберігання, засоби гігієни, предмети побуту та генератор.
Волинські медики передали на фронт реанімобіль

«Як і кожної поїздки на передову ми везли і персональні передачі для бійців від їхніх родин. Таким чином провідали хлопців 14-ої, 24-ої бригад, а також 50-ий і 54-ий і медичний батальйони нашої 100-ої бригади ТрО. Отримали від захисників ще перелік потреб, тож продовжуємо роботу із пошуку необхідного», - зазначив заступник голови Волиньради Юрій Поліщук.

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Теги: допомога, ЗСУ
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