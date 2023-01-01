Волинянин орендував на Львівщині автівки і потім їх продавав

На Львівщині правоохоронці взяли під варту волинянина, причетного до кількох випадків незаконного заволодіння автомобілями.Про це повідомляє у фейсбуці поліція Львівської області.Схема, за якою «працював» підозрюваний – 22-річний мешканець Волинської області, нескладна – він брав автомобілі в оренду, після чого розміщував на профільних сайтах оголошення про їх продаж, реалізовував третім особам, а отримані кошти привласнював.Правоохоронці почали розслідування після того, як власник одного з автомобілів, який здав його в оренду підозрюваному, виявив оголошення про продаж свого транспортного засобу в мережі Інтернет та звернувся за допомогою у поліцію.До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, а також співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини. Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 22-річний мешканець Волинської області.Також встановлено, що 21 вересня зловмисник орендував у жителя Львова автомобіль «Mitsubishi Pajero» нібито з метою надавати транспортні послуги під час обслуговування весільних церемоній.Сторони узгодили розмір орендної платні та інші умови, після чого власник передав транспортний засіб та технічний паспорт «орендарю».Проте, вже наступного дня зловмисник продав орендований автомобіль мешканцю Львівщини за 7 300 доларів США, а отримані кошти привласнив. При цьому ринкова вартість проданого «Mitsubishi Pajero» становить 400 тисяч гривень (більше 10 тисяч доларів США).Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.Також правоохоронці встановили, що підозрюваний причетний до скоєння ще трьох подібних злочинів.Суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.Досудове розслідування триває.