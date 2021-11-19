Десяткам тисяч волинян брати до рук зброю забороняє віра





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Серед релігійних громад Волині є ті, учасникам яких не допускається використання зброї. Проте, стаття 35 Конституції, яка визначає свободу світогляду і віросповідання, передбачає, що ніхто не може бути звільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. Тобто попри віросповідання, громадяни призовного віку однаково підлягають загальній мобілізації.



У пресслужбі Волинської обласної військової адміністрації повідомили, що на Волині зареєстровані 468 протестанських релігійних громад. Саме їхнім учасникам не можна брати до рук зброю. Серед них:



- Адвентисти сьомого дня - 46 громад;

- Євангельські християни - 12;

- Євангельські християни-баптисти - 141;

- Свідки Єгови - 2;

- Харизматичний рух - 33;

- Християни Віри Євангельської - 233;

- Свідомості Крішни - 1.



Військовозобов'язані чоловіки, що є учасниками таких громад, аби не перечити своїм релігійним переконанням, надають до ТЦК та СП заяву про неможливість брати до рук зброю та підкріплюють її довідкою про належність до такої релігійної громади. Щоб отримати таку довідку потрібно лише звернутися до керівника своєї релігійної громади.



Волинське об`єднання церков християн Віри Євангельської налічує 22 тисячі учасників. Військовозобов'язані громадяни звертаються за довідками про приналежність до церкви до своїх пресвітерів (голів християнських релігійних громад), а потім надають їх до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.



«Вони звертаються через пресвітерів своїх церков. А пресвітери, відповідно, приносять заяви членів церкви до нас і ми видаємо такі довідки для ТЦК та СП», - розповіли у Волинському об`єднанні церков ХВЄ.



У Волинській місцевій релігійній громаді свідків Єгови повідомили, що члени цієї релігійної групи звертаються по довідки для ТЦК та СП до іншої області України:



«У нас є управлінський центр, який розташований у селищі міського типу Брюховичі Львівської області. Туди і звертаються охочі отримати таку довідку. Але загалом, якби всі люди дотримувалися Біблії, то не воював би ніхто. Я впевнений, що жоден свідок Єгови у Росії не прийшов до України зі зброєю».



У Церкві адвентистів сьомого дня Володимир-Волинської громади кажуть, що деякі учасники релігійної громади виїхали на початку війни за кордон, але є люди, які приїхали зі сходу України та долучилися до адвентистів сьомого дня. Проте усіх чоловіків, що належать до цієї релігійної громади, забезпечили довідками для ТЦК та СП.



«Всіх чоловіків нашої релігійної громади я забезпечив довідками про приналежність до нашої громади. Адже якщо їх викликатимуть до військкомату і потрібна буде довідка, щоб мене не шукали терміново, а мали її на руках», - розповів керівник Володимир-Волинської громади церкви адвентистів сьомого дня Сергій Чінко.



У Волинській релігійній громаді свідомості Крішни розповіли, що після початку війни загальна активність серед прихожан збільшилася, адже додалися нові члени з інших регіонів України, які є переселенцями в нашому регіоні. Проте довідки про належність до релігійної громади тут видають не всім охочим.



«Так, до нас звертаються по довідки для ТЦК та СП. Якщо потрібне таке підтвердження, що людина є учасником нашої релігійної громади, ми його даємо, проте не всім. Тільки тим, хто дійсно є активним учасником, а не раз в пів року, коли щось треба», - зауважив керівник Волинської релігійної громади свідомості Крішни Валерій Самолюк.



Валерій Самолюк зазначив, що загалом таких довідок видали більше 10.



У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою, – передбачає 35 стаття Конституції.



Під альтернативною службою законодавство України (а саме закон про альтернативну (невійськову) службу) розуміє заміну виконання військового обов'язку, якщо його виконання суперечить релігійним переконанням громадянина.



«На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу та особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань та стосовно яких прийнято відповідні рішення», – йдеться у законі.



Тоді громадянин не проходить військову підготовку та не використовує зброю. Натомість проходить альтернативну службу на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких у першу чергу пов'язана із соціальним захистом населення, охороною здоров'я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України.



У Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли, що альтернативною службою, приміром, є проходження військової служби капеланами.



«На сьогодні проходять військову службу досить багато капеланів, а це і є альтернативною службою. У Луцьку діє ГО «Військові капелани Волині», яке налічує понад 50 військових священників, серед яких є і діючі військовослужбовці-капелани, і волонтери, які займаються душпастирською опікою», - зауважила пресофіцерка Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Уляна Кравчук.



Кількість заяв, поданих представниками таких релігійних організацій у Волинському обласному ТЦК та СП не розголошують, мовляв, така інформація є закритою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учасникам сотень релігійних громад на Волині переконання забороняють брати до рук зброю.Про це інформує ВСН Серед релігійних громад Волині є ті, учасникам яких не допускається використання зброї. Проте, стаття 35 Конституції, яка визначає свободу світогляду і віросповідання, передбачає, що ніхто не може бути звільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. Тобто попри віросповідання, громадяни призовного віку однаково підлягають загальній мобілізації.У пресслужбі Волинської обласної військової адміністрації повідомили, що на Волині зареєстровані 468 протестанських релігійних громад. Саме їхнім учасникам не можна брати до рук зброю. Серед них:- Адвентисти сьомого дня - 46 громад;- Євангельські християни - 12;- Євангельські християни-баптисти - 141;- Свідки Єгови - 2;- Харизматичний рух - 33;- Християни Віри Євангельської - 233;- Свідомості Крішни - 1.Військовозобов'язані чоловіки, що є учасниками таких громад, аби не перечити своїм релігійним переконанням, надають до ТЦК та СП заяву про неможливість брати до рук зброю та підкріплюють її довідкою про належність до такої релігійної громади. Щоб отримати таку довідку потрібно лише звернутися до керівника своєї релігійної громади.Волинське об`єднання церков християн Віри Євангельської налічує 22 тисячі учасників. Військовозобов'язані громадяни звертаються за довідками про приналежність до церкви до своїх пресвітерів (голів християнських релігійних громад), а потім надають їх до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.«Вони звертаються через пресвітерів своїх церков. А пресвітери, відповідно, приносять заяви членів церкви до нас і ми видаємо такі довідки для ТЦК та СП», - розповіли у Волинському об`єднанні церков ХВЄ.У Волинській місцевій релігійній громаді свідків Єгови повідомили, що члени цієї релігійної групи звертаються по довідки для ТЦК та СП до іншої області України:«У нас є управлінський центр, який розташований у селищі міського типу Брюховичі Львівської області. Туди і звертаються охочі отримати таку довідку. Але загалом, якби всі люди дотримувалися Біблії, то не воював би ніхто. Я впевнений, що жоден свідок Єгови у Росії не прийшов до України зі зброєю».У Церкві адвентистів сьомого дня Володимир-Волинської громади кажуть, що деякі учасники релігійної громади виїхали на початку війни за кордон, але є люди, які приїхали зі сходу України та долучилися до адвентистів сьомого дня. Проте усіх чоловіків, що належать до цієї релігійної громади, забезпечили довідками для ТЦК та СП.«Всіх чоловіків нашої релігійної громади я забезпечив довідками про приналежність до нашої громади. Адже якщо їх викликатимуть до військкомату і потрібна буде довідка, щоб мене не шукали терміново, а мали її на руках», - розповів керівник Володимир-Волинської громади церкви адвентистів сьомого дняУ Волинській релігійній громаді свідомості Крішни розповіли, що після початку війни загальна активність серед прихожан збільшилася, адже додалися нові члени з інших регіонів України, які є переселенцями в нашому регіоні. Проте довідки про належність до релігійної громади тут видають не всім охочим.«Так, до нас звертаються по довідки для ТЦК та СП. Якщо потрібне таке підтвердження, що людина є учасником нашої релігійної громади, ми його даємо, проте не всім. Тільки тим, хто дійсно є активним учасником, а не раз в пів року, коли щось треба», - зауважив керівник Волинської релігійної громади свідомості КрішниВалерій Самолюк зазначив, що загалом таких довідок видали більше 10.У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою, – передбачає 35 стаття Конституції.Під альтернативною службою законодавство України (а саме закон про альтернативну (невійськову) службу) розуміє заміну виконання військового обов'язку, якщо його виконання суперечить релігійним переконанням громадянина.«На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу та особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань та стосовно яких прийнято відповідні рішення», – йдеться у законі.Тоді громадянин не проходить військову підготовку та не використовує зброю. Натомість проходить альтернативну службу на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких у першу чергу пов'язана із соціальним захистом населення, охороною здоров'я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України.У Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли, що альтернативною службою, приміром, є проходження військової служби капеланами.«На сьогодні проходять військову службу досить багато капеланів, а це і є альтернативною службою. У Луцьку діє ГО «Військові капелани Волині», яке налічує понад 50 військових священників, серед яких є і діючі військовослужбовці-капелани, і волонтери, які займаються душпастирською опікою», - зауважила пресофіцерка Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримкиКількість заяв, поданих представниками таких релігійних організацій у Волинському обласному ТЦК та СП не розголошують, мовляв, така інформація є закритою.

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