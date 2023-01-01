На Волині відкрився 106-ий підрозділ місцевої пожежної охорони





Про це повідомили у ДСНС Волині.



Цей підрозділ буде обслуговувати 7 населених пунктів громади – понад 3 тисячі мешканців можуть розраховувати на вчасну допомогу.



У новоствореному підрозділі позмінно чергуватимуть шестеро вогнеборців з числа місцевих мешканців, які зголосилися дбати про пожежну безпеку громади.



Привітали з відкриттям новоствореного підрозділу прийшли учні Комарівського ліцею й пообіцяли в майбутньому допомагати добровольцям з профілактичної діяльністю та навчати жителів села правилам пожежної безпеки.



У відкритті новоствореного підрозділу взяли участь заступник начальника Головного управління ДСНС України у Волинській області Василь Оліферчук та посадовці Головного управління, працівники органів місцевої влади, а також мешканці села Комарове.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 жовтня відбулося відкриття підрозділу місцевої пожежної команди у селі Комарове Маневицької територіальної громади Камінь-Каширського району.Про це повідомили у ДСНС Волині.Цей підрозділ буде обслуговувати 7 населених пунктів громади – понад 3 тисячі мешканців можуть розраховувати на вчасну допомогу.У новоствореному підрозділі позмінно чергуватимуть шестеро вогнеборців з числа місцевих мешканців, які зголосилися дбати про пожежну безпеку громади.Привітали з відкриттям новоствореного підрозділу прийшли учні Комарівського ліцею й пообіцяли в майбутньому допомагати добровольцям з профілактичної діяльністю та навчати жителів села правилам пожежної безпеки.У відкритті новоствореного підрозділу взяли участь заступник начальника Головного управління ДСНС України у Волинській областіта посадовці Головного управління, працівники органів місцевої влади, а також мешканці села Комарове.

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