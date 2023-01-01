На Волині відкрився 106-ий підрозділ місцевої пожежної охорони

На Волині відкрився 106-ий підрозділ місцевої пожежної охорони
13 жовтня відбулося відкриття підрозділу місцевої пожежної команди у селі Комарове Маневицької територіальної громади Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Цей підрозділ буде обслуговувати 7 населених пунктів громади – понад 3 тисячі мешканців можуть розраховувати на вчасну допомогу.

У новоствореному підрозділі позмінно чергуватимуть шестеро вогнеборців з числа місцевих мешканців, які зголосилися дбати про пожежну безпеку громади.

Привітали з відкриттям новоствореного підрозділу прийшли учні Комарівського ліцею й пообіцяли в майбутньому допомагати добровольцям з профілактичної діяльністю та навчати жителів села правилам пожежної безпеки.

У відкритті новоствореного підрозділу взяли участь заступник начальника Головного управління ДСНС України у Волинській області Василь Оліферчук та посадовці Головного управління, працівники органів місцевої влади, а також мешканці села Комарове.
На Волині відкрився 106-ий підрозділ місцевої пожежної охорони
На Волині відкрився 106-ий підрозділ місцевої пожежної охорони
На Волині відкрився 106-ий підрозділ місцевої пожежної охорони
На Волині відкрився 106-ий підрозділ місцевої пожежної охорони
На Волині відкрився 106-ий підрозділ місцевої пожежної охорони
На Волині відкрився 106-ий підрозділ місцевої пожежної охорони

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, рятувальники, пожежна охорона
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відкрився 106-ий підрозділ місцевої пожежної охорони
Сьогодні, 17:25
Десяткам тисяч волинян брати до рук зброю забороняє віра
Сьогодні, 17:04
«Там є підпис тата. Частинка його історії», – донька воїна з Волині про прапор, який він привіз з фронту
Сьогодні, 16:49
Волинянин орендував на Львівщині автівки і потім їх продавав
Сьогодні, 16:41
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 16:28
Схожі новини
На Волині лунатимуть вибухи – це розмінування На Волині лунатимуть вибухи – це розмінування
Сьогодні, 13:44
На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда
10 жовтень, 11:23
На Волині горіла господарська споруда На Волині горіла господарська споруда
06 жовтень, 17:30
На Волині вночі горіла господарська споруда На Волині вночі горіла господарська споруда
03 жовтень, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відкрився 106-ий підрозділ місцевої пожежної охорони
Сьогодні, 17:25
 0
Десяткам тисяч волинян брати до рук зброю забороняє віра
Сьогодні, 17:04
 0
«Там є підпис тата. Частинка його історії», – донька воїна з Волині про прапор, який він привіз з фронту
Сьогодні, 16:49
 0
Волинянин орендував на Львівщині автівки і потім їх продавав
Сьогодні, 16:41
 0
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 16:28
 0
Медіа
відео
1/8