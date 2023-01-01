На Волині відкрився 106-ий підрозділ місцевої пожежної охорони
Сьогодні, 17:25
13 жовтня відбулося відкриття підрозділу місцевої пожежної команди у селі Комарове Маневицької територіальної громади Камінь-Каширського району.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Цей підрозділ буде обслуговувати 7 населених пунктів громади – понад 3 тисячі мешканців можуть розраховувати на вчасну допомогу.
У новоствореному підрозділі позмінно чергуватимуть шестеро вогнеборців з числа місцевих мешканців, які зголосилися дбати про пожежну безпеку громади.
Привітали з відкриттям новоствореного підрозділу прийшли учні Комарівського ліцею й пообіцяли в майбутньому допомагати добровольцям з профілактичної діяльністю та навчати жителів села правилам пожежної безпеки.
У відкритті новоствореного підрозділу взяли участь заступник начальника Головного управління ДСНС України у Волинській області Василь Оліферчук та посадовці Головного управління, працівники органів місцевої влади, а також мешканці села Комарове.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Цей підрозділ буде обслуговувати 7 населених пунктів громади – понад 3 тисячі мешканців можуть розраховувати на вчасну допомогу.
У новоствореному підрозділі позмінно чергуватимуть шестеро вогнеборців з числа місцевих мешканців, які зголосилися дбати про пожежну безпеку громади.
Привітали з відкриттям новоствореного підрозділу прийшли учні Комарівського ліцею й пообіцяли в майбутньому допомагати добровольцям з профілактичної діяльністю та навчати жителів села правилам пожежної безпеки.
У відкритті новоствореного підрозділу взяли участь заступник начальника Головного управління ДСНС України у Волинській області Василь Оліферчук та посадовці Головного управління, працівники органів місцевої влади, а також мешканці села Комарове.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині відкрився 106-ий підрозділ місцевої пожежної охорони
Сьогодні, 17:25
Десяткам тисяч волинян брати до рук зброю забороняє віра
Сьогодні, 17:04
«Там є підпис тата. Частинка його історії», – донька воїна з Волині про прапор, який він привіз з фронту
Сьогодні, 16:49
Волинянин орендував на Львівщині автівки і потім їх продавав
Сьогодні, 16:41
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 16:28