Останні дні тепла: на Волині наступного тижня прогнозують мокрий сніг
Сьогодні, 18:03
На Волині сьогодні і завтра – останні теплі дні осені. Наступного тижня прийде істотне похолодання.
Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Завтра, 14 жовтня, очікується суха вітряна погода, з денною температурою 20-25⁰.
У наступні дні стане проходніше. 15-16 жовтня пройдуть невеликі опади. 17 жовтня – без опадів. Нічна температура буде знижуватися до 1-6⁰ тепла. Денна не перевищить 6-11⁰.
А з 18 жовтня очікується зниження нічної температура до -1⁰, денної 6-11⁰.
«Пройдуть невеликі дощі, у нічну годину навіть з мокрим снігом. Тому одягайтесь тепліше», - радять синоптики.
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Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Завтра, 14 жовтня, очікується суха вітряна погода, з денною температурою 20-25⁰.
У наступні дні стане проходніше. 15-16 жовтня пройдуть невеликі опади. 17 жовтня – без опадів. Нічна температура буде знижуватися до 1-6⁰ тепла. Денна не перевищить 6-11⁰.
А з 18 жовтня очікується зниження нічної температура до -1⁰, денної 6-11⁰.
«Пройдуть невеликі дощі, у нічну годину навіть з мокрим снігом. Тому одягайтесь тепліше», - радять синоптики.
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