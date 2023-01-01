Останні дні тепла: на Волині наступного тижня прогнозують мокрий сніг

Останні дні тепла: на Волині наступного тижня прогнозують мокрий сніг
На Волині сьогодні і завтра – останні теплі дні осені. Наступного тижня прийде істотне похолодання.

Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Завтра, 14 жовтня, очікується суха вітряна погода, з денною температурою 20-25⁰.

У наступні дні стане проходніше. 15-16 жовтня пройдуть невеликі опади. 17 жовтня – без опадів. Нічна температура буде знижуватися до 1-6⁰ тепла. Денна не перевищить 6-11⁰.

А з 18 жовтня очікується зниження нічної температура до -1⁰, денної 6-11⁰.

«Пройдуть невеликі дощі, у нічну годину навіть з мокрим снігом. Тому одягайтесь тепліше», - радять синоптики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині врятували кота, який потрапив у автомобільну пастку
Сьогодні, 18:44
Волинські воїни спростували міф, що «рускіє сваїх нє брасают»
Сьогодні, 18:15
Останні дні тепла: на Волині наступного тижня прогнозують мокрий сніг
Сьогодні, 18:03
Із волинського бізнесмена здерли майже мільйон за «липовий» тендер
Сьогодні, 17:46
На Волині відкрився 106-ий підрозділ місцевої пожежної охорони
Сьогодні, 17:25
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 жовтня
12 жовтень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 жовтня
11 жовтень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 жовтня
10 жовтень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 жовтня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 жовтня
09 жовтень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перехід церкви на новий календар: як змінилося життя вірян на Волині
Сьогодні, 19:02
 0
На Волині врятували кота, який потрапив у автомобільну пастку
Сьогодні, 18:44
 0
Волинські воїни спростували міф, що «рускіє сваїх нє брасают»
Сьогодні, 18:15
 0
Останні дні тепла: на Волині наступного тижня прогнозують мокрий сніг
Сьогодні, 18:03
 0
Із волинського бізнесмена здерли майже мільйон за «липовий» тендер
Сьогодні, 17:46
 0
Медіа
відео
1/8