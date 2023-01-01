Останні дні тепла: на Волині наступного тижня прогнозують мокрий сніг





Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Завтра, 14 жовтня, очікується суха вітряна погода, з денною температурою 20-25⁰.



У наступні дні стане проходніше. 15-16 жовтня пройдуть невеликі опади. 17 жовтня – без опадів. Нічна температура буде знижуватися до 1-6⁰ тепла. Денна не перевищить 6-11⁰.



А з 18 жовтня очікується зниження нічної температура до -1⁰, денної 6-11⁰.



«Пройдуть невеликі дощі, у нічну годину навіть з мокрим снігом. Тому одягайтесь тепліше», - радять синоптики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сьогодні і завтра – останні теплі дні осені. Наступного тижня прийде істотне похолодання.Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Завтра, 14 жовтня, очікується суха вітряна погода, з денною температурою 20-25⁰.У наступні дні стане проходніше. 15-16 жовтня пройдуть невеликі опади. 17 жовтня – без опадів. Нічна температура буде знижуватися до 1-6⁰ тепла. Денна не перевищить 6-11⁰.А з 18 жовтня очікується зниження нічної температура до -1⁰, денної 6-11⁰.«Пройдуть невеликі дощі, у нічну годину навіть з мокрим снігом. Тому одягайтесь тепліше», - радять синоптики.

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