На Волині врятували кота, який потрапив у автомобільну пастку
Сьогодні, 18:44
У Нововолинську на вулиці Сірка сьогодні, 13 жовтня, врятували кота, котрий застряг в моторному відсіку автомобіля.
Про це пише Буг.
Власниця авто помітила тваринку та не змогла самостійно звільнити її з «пастки», тому викликала на допомогу рятувальників.
Двигун після роботи теплий, ймовірно, тваринка намагалась зігрітись у холодну пору. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту звільнили кота з автомобіля.
Працівники ДСНС наголошують, що котики лізуть у моторний відсік в пошуках захисту від вітру і холоду. Водіям важливо відкривати капот і перевіряти авто, адже це не тільки може зберегти життя тваринки, а й не пошкодити автомобіль.
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Про це пише Буг.
Власниця авто помітила тваринку та не змогла самостійно звільнити її з «пастки», тому викликала на допомогу рятувальників.
Двигун після роботи теплий, ймовірно, тваринка намагалась зігрітись у холодну пору. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту звільнили кота з автомобіля.
Працівники ДСНС наголошують, що котики лізуть у моторний відсік в пошуках захисту від вітру і холоду. Водіям важливо відкривати капот і перевіряти авто, адже це не тільки може зберегти життя тваринки, а й не пошкодити автомобіль.
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