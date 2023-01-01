На Волині врятували кота, який потрапив у автомобільну пастку

На Волині врятували кота, який потрапив у автомобільну пастку
У Нововолинську на вулиці Сірка сьогодні, 13 жовтня, врятували кота, котрий застряг в моторному відсіку автомобіля.

Про це пише Буг.

Власниця авто помітила тваринку та не змогла самостійно звільнити її з «пастки», тому викликала на допомогу рятувальників.

Двигун після роботи теплий, ймовірно, тваринка намагалась зігрітись у холодну пору. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту звільнили кота з автомобіля.
На Волині врятували кота, який потрапив у автомобільну пастку

Працівники ДСНС наголошують, що котики лізуть у моторний відсік в пошуках захисту від вітру і холоду. Водіям важливо відкривати капот і перевіряти авто, адже це не тільки може зберегти життя тваринки, а й не пошкодити автомобіль.


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Теги: рятувальники, Волинь
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