На Волині врятували кота, який потрапив у автомобільну пастку





Про це пише



Власниця авто помітила тваринку та не змогла самостійно звільнити її з «пастки», тому викликала на допомогу рятувальників.



Двигун після роботи теплий, ймовірно, тваринка намагалась зігрітись у холодну пору. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту звільнили кота з автомобіля.



Працівники ДСНС наголошують, що котики лізуть у моторний відсік в пошуках захисту від вітру і холоду. Водіям важливо відкривати капот і перевіряти авто, адже це не тільки може зберегти життя тваринки, а й не пошкодити автомобіль.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську на вулиці Сірка сьогодні, 13 жовтня, врятували кота, котрий застряг в моторному відсіку автомобіля.Про це пише Буг Власниця авто помітила тваринку та не змогла самостійно звільнити її з «пастки», тому викликала на допомогу рятувальників.Двигун після роботи теплий, ймовірно, тваринка намагалась зігрітись у холодну пору. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту звільнили кота з автомобіля.Працівники ДСНС наголошують, що котики лізуть у моторний відсік в пошуках захисту від вітру і холоду. Водіям важливо відкривати капот і перевіряти авто, адже це не тільки може зберегти життя тваринки, а й не пошкодити автомобіль.

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