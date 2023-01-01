Перехід церкви на новий календар: як змінилося життя вірян на Волині

Перехід церкви в Україні на новоюліанський календар не був рішенням одного дня. До цього питання церква підійшла делікатно та виважено.Про це розповідає очільник Маневицького деканату протоієрейу телепрограмі «Духовна абетка» на «12 каналі», повідомляє Волинська єпархія ПЦУ у фейсбуці.Священнослужитель нагадав, що перехід на новоюліанський календар не був рішенням одного дня. До цього питання церква підійшла делікатно, виважено. Тривалий час велися дискусії. «Ми всі до цього доросли», – переконаний він. І, відповідно до власних спостережень, задоволений результатом. Відвідувати богослужіння стало не менше парафіян, а навіть більше.«В ідеалі хотілося б, щоб цей перехід відбувся в мирний час. Але якщо аналізувати, чи постало б це питання так актуально і гостро тоді, як це відбулося у час війни, – невідомо… І слава Богу, що в конкретних парафіях та загалом усе пройшло дуже добре, спокійно. Хоча, якщо розібратися глибинно, то нічого нового й не відбулося: ми повернулися до того, що й було. Бо, розгортаючи календарі на затертих сторінках молитовників, ми бачимо, що насправді Різдво 25 грудня – це природна річ. Тим паче, що дві третіх із помісних православних церков досі так святкували, і ми цього року будемо святкувати разом із більшістю», – розповідає священнослужитель.Він також додає, що календар є засобом в руках РПЦ, щоб вносити в українське суспільство непорозуміння. Але це лукавство з їхнього боку, й не потрібно сакралізувати календар. «Адже Христос є поза часом, Господь вічний, Він не має ні початку, ні кінця віднині й довіку», – цитує Святе Письмо та просить вірян, щоб не піддавалися на імперсько-церковні маніпуляції.Водночас закликає ставитися до інших виховано й терпляче, з любов`ю, тобто приймати ближнього, як це належить християнину.Він припустив, що перехід на новий календар вважають правильним кроком і в РПЦ, однак вони цього не визнають і не промовляють уголос.Календарна реформа стосується усіх сталих свят, присвятків, постів і не стосується Пасхалії та всього, що пов’язано з нею: «Можливо, цьогоріч суспільство буде трохи дезорієнтованим, але Дух Христовий, прийшовши до людини, покриє все».Не треба хвилюватися, що, наприклад, день свого небесного покровителя припадає тепер на іншу дату. Головне, каже священнослужитель, жити духовним життям і молитися щодня, щодня зростати у спільноті. А церковна спільнота – це складова Христової Церкви. Як кожна сім`я є цеглинкою, від якості якої залежить і якість усієї будівлі, так міцна сім`я, міцна родина – це сильна Україна. І якщо на парафії є взаємна любов настоятеля і мирян, це визначає добрий ґатунок громади. З таких громад складається наше суспільство і з цього розпочинається наша перемога над злом.