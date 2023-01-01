Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні центру у фейсбуці.
У Луцьку – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14° тепла, вдень 22-24° тепла.
В області – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15° тепла, вдень 20-25° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні центру у фейсбуці.
У Луцьку – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14° тепла, вдень 22-24° тепла.
В області – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15° тепла, вдень 20-25° тепла.
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