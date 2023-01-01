Нещасні випадки на виробництві: на Волині загинули 15 людей





Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.



У регіоні проаналізували рівень виробничого травматизму та професійних захворювань.



Зокрема протягом дев’яти місяців цьогоріч до головного управління Пенсійного Фонду України у Волинській області роботодавці подали 435 повідомлень про нещасні випадки.



Як свідчать дані, нинішнього року на Волині трапилося 15 нещасних випадків із летальним наслідком. Окрім того, зареєстровано 3 групові нещасні випадки.



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