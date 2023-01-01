Затриманий на хабарі депутат Волиньради написав заяву на складання мандату, - ЗМІ

Затриманий на хабарі депутат Волиньради написав заяву на складання мандату, - ЗМІ
Депутат Волинської обласної ради Валентин Кошельник, якого спіймали на хабарі, написав заяву на складання депутатського мандату.

Про це БУГу стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили депутата Волинської облради. Депутату інкримінували одержання неправомірної вигоди у сумі 35 тисяч доларів. За ці кошти він обіцяв посприяти громадянину у придбанні земельної ділянки, що розташована на території однієї з територіальних громад Волинської області, для створення на ній підприємства з утилізації відходів. Пізніше депутату повідомили про підозру у зловживанні впливом.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід, обраний депутату Волинської обласної ради Валентину Кошельнику. Його заарештували з альтернативою 900 тисяч грн застави.

Його адвокат подав скаргу на це рішення.

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