У Луцькому зоопарку відбудеться «Свято гарбуза»





Як повідомили у Луцькому зоопарку, дійство розпочнеться о 12.00 годині.



У програмі свята:



- буде виставка гарбузів, перців, квасолі

- дегустація свіжої гарбузової олії,

- показові годівлі,

- безкоштовна екскурсія,

- тематичні майстеркласи.



"Ми вже підготували фотозону, тож матимете світлини на згадку про відвідини місця найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста!" - йдеться у повідомленні зоопарку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 15 жовтня, Луцький зоопарк запрошує усіх охочих на «Свято гарбуза».Як повідомили у Луцькому зоопарку, дійство розпочнеться о 12.00 годині.У програмі свята:- буде виставка гарбузів, перців, квасолі- дегустація свіжої гарбузової олії,- показові годівлі,- безкоштовна екскурсія,- тематичні майстеркласи."Ми вже підготували фотозону, тож матимете світлини на згадку про відвідини місця найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста!" - йдеться у повідомленні зоопарку.

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