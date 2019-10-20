У Луцькому зоопарку відбудеться «Свято гарбуза»
Сьогодні, 20:52
У неділю, 15 жовтня, Луцький зоопарк запрошує усіх охочих на «Свято гарбуза».
Як повідомили у Луцькому зоопарку, дійство розпочнеться о 12.00 годині.
У програмі свята:
- буде виставка гарбузів, перців, квасолі
- дегустація свіжої гарбузової олії,
- показові годівлі,
- безкоштовна екскурсія,
- тематичні майстеркласи.
"Ми вже підготували фотозону, тож матимете світлини на згадку про відвідини місця найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста!" - йдеться у повідомленні зоопарку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомили у Луцькому зоопарку, дійство розпочнеться о 12.00 годині.
У програмі свята:
- буде виставка гарбузів, перців, квасолі
- дегустація свіжої гарбузової олії,
- показові годівлі,
- безкоштовна екскурсія,
- тематичні майстеркласи.
"Ми вже підготували фотозону, тож матимете світлини на згадку про відвідини місця найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста!" - йдеться у повідомленні зоопарку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські аграрії завершують збір урожаю
Сьогодні, 21:53
У Луцькому зоопарку відбудеться «Свято гарбуза»
Сьогодні, 20:52
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 жовтня
Сьогодні, 20:00