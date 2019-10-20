У Луцькому зоопарку відбудеться «Свято гарбуза»

У Луцькому зоопарку відбудеться «Свято гарбуза»
У неділю, 15 жовтня, Луцький зоопарк запрошує усіх охочих на «Свято гарбуза».

Як повідомили у Луцькому зоопарку, дійство розпочнеться о 12.00 годині.

У програмі свята:

- буде виставка гарбузів, перців, квасолі
- дегустація свіжої гарбузової олії,
- показові годівлі,
- безкоштовна екскурсія,
- тематичні майстеркласи.

"Ми вже підготували фотозону, тож матимете світлини на згадку про відвідини місця найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста!" - йдеться у повідомленні зоопарку.
У Луцькому зоопарку відбудеться «Свято гарбуза»


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Теги: Луцький зоопарк, Свято Гарбуза
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