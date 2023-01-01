Волинські аграрії завершують збір урожаю
Сьогодні, 21:53
На календарі – 13 жовтня, тож фактично середина осені вже позаду. А аграрії області завершують збір урожаю.
Про це повідомили на сайті Волинської ОВА.
Як зазначив начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, маємо досить хороші показники, а саме:
- обмолочено близько 40 тис. га сої (79%), намолочено 112 тис.тонн соєвих бобів;
- соняшник зібрано на площі 24 тис. га (91%), намолочено 65 тис. тонн;
- кукурудзу обмолочено на площі 23 тис. га (44%), намолочено 207 тис. тонн;
- гречку обмолочено на площі 3,6 тис. га (95%), намолочено 5 тис. тонн;
- цукрових буряків викопано з площі 6 тис. га (58%), накопано 282 тис. тонн солодких коренів.
Поруч із тим, завершують посів озимих зернових культур. Станом на сьогодні посіяно:
- 140 тис. га озимої пшениці;
- 14 тис. га жита;
- 8 тис. га озимого ячменю.
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Про це повідомили на сайті Волинської ОВА.
Як зазначив начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, маємо досить хороші показники, а саме:
- обмолочено близько 40 тис. га сої (79%), намолочено 112 тис.тонн соєвих бобів;
- соняшник зібрано на площі 24 тис. га (91%), намолочено 65 тис. тонн;
- кукурудзу обмолочено на площі 23 тис. га (44%), намолочено 207 тис. тонн;
- гречку обмолочено на площі 3,6 тис. га (95%), намолочено 5 тис. тонн;
- цукрових буряків викопано з площі 6 тис. га (58%), накопано 282 тис. тонн солодких коренів.
Поруч із тим, завершують посів озимих зернових культур. Станом на сьогодні посіяно:
- 140 тис. га озимої пшениці;
- 14 тис. га жита;
- 8 тис. га озимого ячменю.
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