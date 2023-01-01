Волинські аграрії завершують збір урожаю





Про це повідомили на сайті Волинської ОВА.



Як зазначив начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, маємо досить хороші показники, а саме:



- обмолочено близько 40 тис. га сої (79%), намолочено 112 тис.тонн соєвих бобів;

- соняшник зібрано на площі 24 тис. га (91%), намолочено 65 тис. тонн;

- кукурудзу обмолочено на площі 23 тис. га (44%), намолочено 207 тис. тонн;

- гречку обмолочено на площі 3,6 тис. га (95%), намолочено 5 тис. тонн;

- цукрових буряків викопано з площі 6 тис. га (58%), накопано 282 тис. тонн солодких коренів.



Поруч із тим, завершують посів озимих зернових культур. Станом на сьогодні посіяно:

- 140 тис. га озимої пшениці;

- 14 тис. га жита;

- 8 тис. га озимого ячменю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На календарі – 13 жовтня, тож фактично середина осені вже позаду. А аграрії області завершують збір урожаю.Про це повідомили на сайті Волинської ОВА.Як зазначив начальник обласної військової адміністрації, маємо досить хороші показники, а саме:- обмолочено близько 40 тис. га сої (79%), намолочено 112 тис.тонн соєвих бобів;- соняшник зібрано на площі 24 тис. га (91%), намолочено 65 тис. тонн;- кукурудзу обмолочено на площі 23 тис. га (44%), намолочено 207 тис. тонн;- гречку обмолочено на площі 3,6 тис. га (95%), намолочено 5 тис. тонн;- цукрових буряків викопано з площі 6 тис. га (58%), накопано 282 тис. тонн солодких коренів.Поруч із тим, завершують посів озимих зернових культур. Станом на сьогодні посіяно:- 140 тис. га озимої пшениці;- 14 тис. га жита;- 8 тис. га озимого ячменю.

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