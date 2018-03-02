У Луцьку відбулася акція на підтримку полонених захисників Маріуполя
Сьогодні, 22:54
13 жовтня більше 50 людей взяли участь в акції на підтримку полонених захисників Маріуполя у Луцьку. На Театральному майдані зібралися родичі та друзі полонених, які долучилися до Всеукраїнського автопробігу «Волю захисникам Маріуполя».
Луцьк – п’яте місто, де відбувається акція на підтримку українських військовополонених, розповіла Суспільному співорганізаторка заходу Анна Пажера.
«Ми влаштували автопробіг з Києва до Львова і назад у Київ. Розказуємо про нашу біду, яка є бідою усієї України, про наших полонених, тому що люди не мають забувати, а хто їм може нагадати, як не рідні військовополонених», – зазначила співорганізаторка.
23-річний син ковельчанки Світлани Богдан, який обороняв завод «Азовсталь», – у російському полоні. Жінка каже: він мріяв про службу в полку «Азов». В серпні в окупованому Донецьку підконтрольний росії суд засудив Андрія Богдана до 25 років колонії суворого режиму.
«Зв’язку немає, тільки відео на російських телеграм каналах. Зверталися куди тільки можна. Є віра в те, що він сильний і ми мусимо бути сильними, не маємо права здаватися», – говорить матір.
Юлія Щербакова півтора року не має звістки про свого чоловіка, який 18 місяців перебуває у російському полоні. Зі слів жінки, військовий має цукровий діабет, про його стан здоров’я жінка нічого не знає.
«Наші захисники перебувають в нелюдських умовах ми звертаємося до всіх міжнародних організацій, щоб вони почали діяти і щоб наші захисники Маріуполя повернулися додому якнайшвидше», – додала Юлія Щербакова.
«Я 18 місяців не знаю як і де дитина перебуває, – говорить мама полоненого захисника Тетяна Росіна. – Тільки знаю, що один хлопчина ще торік, в лютому бачив його в Оленівці. Я благаю, поверніть дитину додому».
і слів Анни Пажери, акція тривала годину. З Луцька учасники автопробігу вирушили до Рівного.
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Луцьк – п’яте місто, де відбувається акція на підтримку українських військовополонених, розповіла Суспільному співорганізаторка заходу Анна Пажера.
«Ми влаштували автопробіг з Києва до Львова і назад у Київ. Розказуємо про нашу біду, яка є бідою усієї України, про наших полонених, тому що люди не мають забувати, а хто їм може нагадати, як не рідні військовополонених», – зазначила співорганізаторка.
23-річний син ковельчанки Світлани Богдан, який обороняв завод «Азовсталь», – у російському полоні. Жінка каже: він мріяв про службу в полку «Азов». В серпні в окупованому Донецьку підконтрольний росії суд засудив Андрія Богдана до 25 років колонії суворого режиму.
«Зв’язку немає, тільки відео на російських телеграм каналах. Зверталися куди тільки можна. Є віра в те, що він сильний і ми мусимо бути сильними, не маємо права здаватися», – говорить матір.
Юлія Щербакова півтора року не має звістки про свого чоловіка, який 18 місяців перебуває у російському полоні. Зі слів жінки, військовий має цукровий діабет, про його стан здоров’я жінка нічого не знає.
«Наші захисники перебувають в нелюдських умовах ми звертаємося до всіх міжнародних організацій, щоб вони почали діяти і щоб наші захисники Маріуполя повернулися додому якнайшвидше», – додала Юлія Щербакова.
«Я 18 місяців не знаю як і де дитина перебуває, – говорить мама полоненого захисника Тетяна Росіна. – Тільки знаю, що один хлопчина ще торік, в лютому бачив його в Оленівці. Я благаю, поверніть дитину додому».
і слів Анни Пажери, акція тривала годину. З Луцька учасники автопробігу вирушили до Рівного.
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