До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв

У суботу, 14 жовтня, о 4:30 до Луцька прибуде екіпаж Гуманітарної місії «На щиті», який везе до Луцька тіла Героїв.Про це повідомила волонтеркаЗустріч кортежу - о 4:00 год."Збираємось для формування колони супроводу о 4:00 у с.Піддубці на АЗС «King Oil». В рамках Цивільно-військового співробітництва на Волинь повертають тіла Героїв, які полягли в бою проти окупантів", - йдеться у дописі Коротинської.Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.не перебігати дорогу перед колоною."Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно", - написала волонтерка.