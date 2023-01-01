До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв

До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв

У суботу, 14 жовтня, о 4:30 до Луцька прибуде екіпаж Гуманітарної місії «На щиті», який везе до Луцька тіла Героїв.

Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.

Зустріч кортежу - о 4:00 год.

"Збираємось для формування колони супроводу о 4:00 у с.Піддубці на АЗС «King Oil». В рамках Цивільно-військового співробітництва на Волинь повертають тіла Героїв, які полягли в бою проти окупантів", - йдеться у дописі Коротинської.

Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно", - написала волонтерка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: На щиті, Луцьк, волонтери, війна з росією
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відбувся велозаїзд на підтримку переселенців
Сьогодні, 23:48
До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв
Сьогодні, 23:14
У Луцьку відбулася акція на підтримку полонених захисників Маріуполя
Сьогодні, 22:54
КНДР передала росії 1000 контейнерів з військовим обладнанням
Сьогодні, 22:24
Волинські аграрії завершують збір урожаю
Сьогодні, 21:53
Схожі новини
До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв
04 жовтень, 09:37
Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв
22 серпень, 10:47
Завтра до Луцька прибуває черговий екіпаж Гуманітарної місії «На щиті» Завтра до Луцька прибуває черговий екіпаж Гуманітарної місії «На щиті»
15 серпень, 23:18
Волонтери дитячого батальйону «Бандерівці» з Волині отримали символічні відзнаки. ВІДЕО Волонтери дитячого батальйону «Бандерівці» з Волині отримали символічні відзнаки. ВІДЕО
09 серпень, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відбувся велозаїзд на підтримку переселенців
Сьогодні, 23:48
 0
До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв
Сьогодні, 23:14
 0
У Луцьку відбулася акція на підтримку полонених захисників Маріуполя
Сьогодні, 22:54
 0
КНДР передала росії 1000 контейнерів з військовим обладнанням
Сьогодні, 22:24
 0
Волинські аграрії завершують збір урожаю
Сьогодні, 21:53
 0
Медіа
відео
1/8