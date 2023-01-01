До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв
Сьогодні, 23:14
У суботу, 14 жовтня, о 4:30 до Луцька прибуде екіпаж Гуманітарної місії «На щиті», який везе до Луцька тіла Героїв.
Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
Зустріч кортежу - о 4:00 год.
"Збираємось для формування колони супроводу о 4:00 у с.Піддубці на АЗС «King Oil». В рамках Цивільно-військового співробітництва на Волинь повертають тіла Героїв, які полягли в бою проти окупантів", - йдеться у дописі Коротинської.
Про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно", - написала волонтерка.
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