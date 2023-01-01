14 жовтня на Волині: гортаючи календар

14 жовтня на Волині: гортаючи календар
14 жовтня святкує свій день народження юристка та адвокатка Людмила Севрук (на фото).

Колеги та друзі вітають її зі святом та бажають міцного здоров'я, гарного настрою, а також успіхів на роботі та лише виграшних справ. Хай кожен день дарує гарні емоції, а наступний рік буде багатим на добрих людей та щасливі події!

Також сьогодні народилися директор ДП «Волинські старожитності» Олексій Златогорський та проректор з навчальної роботи та рекрутації Волинського національного університету імені Лесі Українки Юрій Громик.

За новим православним календарем 14 жовтня іменини святкують Парасковія, Ігнатій, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Микола, Петро.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку!

У Луцьку цього дня у 1939 році заснували газету «Віче-інформ» (тоді – «Молода гвардія»).

Цього ж дня у 2006 році почало роботу перше інтернет-видання Волині - «Волинська правда».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: календар, свята, дні народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
14 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині відбувся велозаїзд на підтримку переселенців
13 жовтень, 23:48
До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв
13 жовтень, 23:14
У Луцьку відбулася акція на підтримку полонених захисників Маріуполя
13 жовтень, 22:54
КНДР передала росії 1000 контейнерів з військовим обладнанням
13 жовтень, 22:24
Схожі новини
10 жовтня на Волині: гортаючи календар 10 жовтня на Волині: гортаючи календар
10 жовтень, 00:00
6 жовтня на Волині: гортаючи календар 6 жовтня на Волині: гортаючи календар
06 жовтень, 00:00
Скільки українці відпочиватимуть у жовтні Скільки українці відпочиватимуть у жовтні
05 жовтень, 01:22
12 серпня на Волині: гортаючи календар 12 серпня на Волині: гортаючи календар
12 серпень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
14 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині відбувся велозаїзд на підтримку переселенців
13 жовтень, 23:48
 0
До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв
13 жовтень, 23:14
 0
У Луцьку відбулася акція на підтримку полонених захисників Маріуполя
13 жовтень, 22:54
 0
КНДР передала росії 1000 контейнерів з військовим обладнанням
13 жовтень, 22:24
 0
Медіа
відео
1/8