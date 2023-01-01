14 жовтня на Волині: гортаючи календар

14 жовтня святкує свій день народження юристка та адвокатка Людмила Севрук (на фото).Колеги та друзі вітають її зі святом та бажають міцного здоров'я, гарного настрою, а також успіхів на роботі та лише виграшних справ. Хай кожен день дарує гарні емоції, а наступний рік буде багатим на добрих людей та щасливі події!Також сьогодні народилися директор ДП «Волинські старожитності» Олексій Златогорський та проректор з навчальної роботи та рекрутації Волинського національного університету імені Лесі Українки Юрій Громик.За новим православним календарем 14 жовтня іменини святкують Парасковія, Ігнатій, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Микола, Петро.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку!У Луцьку цього дня у 1939 році заснували газету «Віче-інформ» (тоді – «Молода гвардія»).Цього ж дня у 2006 році почало роботу перше інтернет-видання Волині - «Волинська правда».