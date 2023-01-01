14 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
14 жовтня святкує свій день народження юристка та адвокатка Людмила Севрук (на фото).
Колеги та друзі вітають її зі святом та бажають міцного здоров'я, гарного настрою, а також успіхів на роботі та лише виграшних справ. Хай кожен день дарує гарні емоції, а наступний рік буде багатим на добрих людей та щасливі події!
Також сьогодні народилися директор ДП «Волинські старожитності» Олексій Златогорський та проректор з навчальної роботи та рекрутації Волинського національного університету імені Лесі Українки Юрій Громик.
За новим православним календарем 14 жовтня іменини святкують Парасковія, Ігнатій, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Микола, Петро.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку!
У Луцьку цього дня у 1939 році заснували газету «Віче-інформ» (тоді – «Молода гвардія»).
Цього ж дня у 2006 році почало роботу перше інтернет-видання Волині - «Волинська правда».
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Колеги та друзі вітають її зі святом та бажають міцного здоров'я, гарного настрою, а також успіхів на роботі та лише виграшних справ. Хай кожен день дарує гарні емоції, а наступний рік буде багатим на добрих людей та щасливі події!
Також сьогодні народилися директор ДП «Волинські старожитності» Олексій Златогорський та проректор з навчальної роботи та рекрутації Волинського національного університету імені Лесі Українки Юрій Громик.
За новим православним календарем 14 жовтня іменини святкують Парасковія, Ігнатій, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Микола, Петро.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку!
У Луцьку цього дня у 1939 році заснували газету «Віче-інформ» (тоді – «Молода гвардія»).
Цього ж дня у 2006 році почало роботу перше інтернет-видання Волині - «Волинська правда».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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