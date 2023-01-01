Поліція відкрила справу проти Арестовича: подробиці

Печерське управління поліції розпочало досудове розслідування щодо сексистських висловлюваньПро це повідомила народна депутатка від партії «Голос»у своєму Telegram-каналі.Вона зверталася до правоохоронців щодо скандальних заяв Арестовича та отримала відповідь від поліції про початок досудового розслідування. У листі слідчий повідомляє народній депутатці, що за фактом заяв Арестовича відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 300 Кримінального кодексу — виготовлення або розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію.Санкція статті передбачає від 34 000 до 62 000 гривень штрафу або обмеження волі терміном до п’яти років. Також Совсун повідомила, що отримала відповідь від Генпрокурора про те, що справу передали у Київську міську прокуратуру.«За цією історією потрібен постійний громадський контроль. Впевнена — сам Арестович коментує все на світі, окрім заяви на нього в правоохоронні органи, оскільки розуміє, що влип. Якщо справу доведуть до логічного завершення, це буде важливий для України прецедент, доказ, коли закон один для всіх, і безкарність — більше не норма», — написала Совсун.Арестович потрапив у сексистський скандал наприкінці вересня, коли мережею стали ширитися уривки відео з його платних психологічних семінарів. Як з’ясувалось, колишній позаштатний радник Офісу Президента на своїх «уроках» пропагує сексизм і насильство.Зокрема, Арестович називав жінок «істотами», яких хочеться «придушити», а також запевняв, що вони починають «підморгувати» чоловікам з перших хвилин життя. Сам він тоді відреагував на скандал, розмістивши у своєму Telegram-каналі жартівливий пост про те, як жінка просить записати її чоловіка на семінари, бо він її не душить.