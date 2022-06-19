На Волині відбувся велозаїзд на підтримку переселенців
13 жовтень, 23:48
13 жовтня у Колках на Волині відбувся велозаїзд під назвою «Крути педалі!». Спортивний захід організував благодійний фонд «Рокада», який опікується переселенцями.
Про це Суспільному розповіла соціальна працівниця фонду Тетяна Франчук.
З її слів, у місцевому прихистку наразі проживають 35 вимушено переміщених українців із різних областей. Напередодні велопробігу благодійники придбали й подарували дев'ятьом переселенцям велосипеди.
«Стала така проблема, що на сьогодні люди не можуть зручно добиратися до центру міста Колки, оскільки громадського транспорту немає. Прихисток територіально знаходиться далеко, більше трьох кілометрів», — сказала працівниця БФ Тетяна Франчук.
Декілька днів поспіль ровером на роботу дістається Анастасія Яковенко. Розповідає: півтора року тому на Волинь переїхала із Бахмутського району, що на Донеччині.
У прихистку на території колишнього санаторію в Колках Анастасія Яковенко живе разом із бабусею. Розповіла, що влаштувалася на роботу вчителькою у місцеву музичну школу, тож велосипед стане в пригоді.
Зі слів соціальної працівниці благодійного фонду Тетяни Франчук, взяти участь у велозаїзді запрошували усіх охочих, в 10 велопарковок.
Людям, які приїхали у громаду через війну, зараз місцева влада допомагає підготуватися до зими, зазначив Колківський селищний голова Олександра Палінкевич.
«Зараз 4,5 тонни картоплі заготували, минулого року, як почалася біда, ми їх 4 місяці харчували безкоштовно повністю», — сказав посадовець.
Зі слів Олександра Палінкевича, на території Колківської селищної територіальної громади проживають 800 вимушено переселених українців.
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Про це Суспільному розповіла соціальна працівниця фонду Тетяна Франчук.
З її слів, у місцевому прихистку наразі проживають 35 вимушено переміщених українців із різних областей. Напередодні велопробігу благодійники придбали й подарували дев'ятьом переселенцям велосипеди.
«Стала така проблема, що на сьогодні люди не можуть зручно добиратися до центру міста Колки, оскільки громадського транспорту немає. Прихисток територіально знаходиться далеко, більше трьох кілометрів», — сказала працівниця БФ Тетяна Франчук.
Декілька днів поспіль ровером на роботу дістається Анастасія Яковенко. Розповідає: півтора року тому на Волинь переїхала із Бахмутського району, що на Донеччині.
У прихистку на території колишнього санаторію в Колках Анастасія Яковенко живе разом із бабусею. Розповіла, що влаштувалася на роботу вчителькою у місцеву музичну школу, тож велосипед стане в пригоді.
Зі слів соціальної працівниці благодійного фонду Тетяни Франчук, взяти участь у велозаїзді запрошували усіх охочих, в 10 велопарковок.
Людям, які приїхали у громаду через війну, зараз місцева влада допомагає підготуватися до зими, зазначив Колківський селищний голова Олександра Палінкевич.
«Зараз 4,5 тонни картоплі заготували, минулого року, як почалася біда, ми їх 4 місяці харчували безкоштовно повністю», — сказав посадовець.
Зі слів Олександра Палінкевича, на території Колківської селищної територіальної громади проживають 800 вимушено переселених українців.
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