На Волині відбувся велозаїзд на підтримку переселенців

На Волині відбувся велозаїзд на підтримку переселенців
13 жовтня у Колках на Волині відбувся велозаїзд під назвою «Крути педалі!». Спортивний захід організував благодійний фонд «Рокада», який опікується переселенцями.

Про це Суспільному розповіла соціальна працівниця фонду Тетяна Франчук.

З її слів, у місцевому прихистку наразі проживають 35 вимушено переміщених українців із різних областей. Напередодні велопробігу благодійники придбали й подарували дев'ятьом переселенцям велосипеди.

«Стала така проблема, що на сьогодні люди не можуть зручно добиратися до центру міста Колки, оскільки громадського транспорту немає. Прихисток територіально знаходиться далеко, більше трьох кілометрів», — сказала працівниця БФ Тетяна Франчук.

Декілька днів поспіль ровером на роботу дістається Анастасія Яковенко. Розповідає: півтора року тому на Волинь переїхала із Бахмутського району, що на Донеччині.

У прихистку на території колишнього санаторію в Колках Анастасія Яковенко живе разом із бабусею. Розповіла, що влаштувалася на роботу вчителькою у місцеву музичну школу, тож велосипед стане в пригоді.

Зі слів соціальної працівниці благодійного фонду Тетяни Франчук, взяти участь у велозаїзді запрошували усіх охочих, в 10 велопарковок.

Людям, які приїхали у громаду через війну, зараз місцева влада допомагає підготуватися до зими, зазначив Колківський селищний голова Олександра Палінкевич.

«Зараз 4,5 тонни картоплі заготували, минулого року, як почалася біда, ми їх 4 місяці харчували безкоштовно повністю», — сказав посадовець.

Зі слів Олександра Палінкевича, на території Колківської селищної територіальної громади проживають 800 вимушено переселених українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: переселенці, велосипеди, Колки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
14 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині відбувся велозаїзд на підтримку переселенців
13 жовтень, 23:48
До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв
13 жовтень, 23:14
У Луцьку відбулася акція на підтримку полонених захисників Маріуполя
13 жовтень, 22:54
КНДР передала росії 1000 контейнерів з військовим обладнанням
13 жовтень, 22:24
Схожі новини
У громаді на Волині переселенці отримали допомогу з Німеччини. ВІДЕО У громаді на Волині переселенці отримали допомогу з Німеччини. ВІДЕО
19 червень, 2022, 18:54
Із Нагірного Карабаха втекли третина мешканців Із Нагірного Карабаха втекли третина мешканців
27 вересень, 15:58
ЄС дає 7 млн євро на житло для переселенців у Нововолинську ЄС дає 7 млн євро на житло для переселенців у Нововолинську
26 вересень, 21:20
На Волинь перебралися люди, які втратили житло через підрив Каховської ГЕС На Волинь перебралися люди, які втратили житло через підрив Каховської ГЕС
25 вересень, 15:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
14 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині відбувся велозаїзд на підтримку переселенців
13 жовтень, 23:48
 0
До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому загиблих Героїв
13 жовтень, 23:14
 0
У Луцьку відбулася акція на підтримку полонених захисників Маріуполя
13 жовтень, 22:54
 0
КНДР передала росії 1000 контейнерів з військовим обладнанням
13 жовтень, 22:24
 0
Медіа
відео
1/8