На Волині майно підприємства-банкрута продають з аукціону за 6 мільйонів





Оголошення про продаж нерухомості у справі про банкрутство на сайті prozorro.sale опублікував арбітражний керуючий Володимир Темчишин. Він діє на підставі ухвали Господарського суду Волинської області,



Як лот виставлено ідальню адміністративно-побутового корпусу №2 загальною площею 2901,1 кв. м 1979 року побудови. Нерухомість розташована в Ковелі на вулиці Варшавській, 1.



«Оздоблювальні роботи та інженерне обладнання відсутнє. Потребує капітального ремонту. Нерухоме майно розташоване на земельній ділянці загальною площею 3477 кв. м, яка надана в оренду, відповідно до договору оренди землі від 25.03.2008 для розміщення і обслуговування приміщення їдальні адміністративно-побутового корпусу № 2 на підставі рішення Ковельської міської ради. Обтяження та обмеження щодо розпорядження майном відсутні. Права третіх осіб на майно відсутні», – вказано в описі лоту.



Початкова ціна продажу – 5 752 375 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майно ТОВ «Ковельрембут» загальною площею 2901,1 кв. м виставили на аукціон. За нього хочуть виручити майже шість мільйонів гривень.Оголошення про продаж нерухомості у справі про банкрутство на сайті prozorro.sale опублікував арбітражний керуючий. Він діє на підставі ухвали Господарського суду Волинської області, інформує ІА "Волинські новини".Як лот виставлено ідальню адміністративно-побутового корпусу №2 загальною площею 2901,1 кв. м 1979 року побудови. Нерухомість розташована в Ковелі на вулиці Варшавській, 1.«Оздоблювальні роботи та інженерне обладнання відсутнє. Потребує капітального ремонту. Нерухоме майно розташоване на земельній ділянці загальною площею 3477 кв. м, яка надана в оренду, відповідно до договору оренди землі від 25.03.2008 для розміщення і обслуговування приміщення їдальні адміністративно-побутового корпусу № 2 на підставі рішення Ковельської міської ради. Обтяження та обмеження щодо розпорядження майном відсутні. Права третіх осіб на майно відсутні», – вказано в описі лоту.Початкова ціна продажу – 5 752 375 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію