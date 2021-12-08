На Волині майно підприємства-банкрута продають з аукціону за 6 мільйонів

На Волині майно підприємства-банкрута продають з аукціону за 6 мільйонів
Майно ТОВ «Ковельрембут» загальною площею 2901,1 кв. м виставили на аукціон. За нього хочуть виручити майже шість мільйонів гривень.

Оголошення про продаж нерухомості у справі про банкрутство на сайті prozorro.sale опублікував арбітражний керуючий Володимир Темчишин. Він діє на підставі ухвали Господарського суду Волинської області, інформує ІА "Волинські новини".

Як лот виставлено ідальню адміністративно-побутового корпусу №2 загальною площею 2901,1 кв. м 1979 року побудови. Нерухомість розташована в Ковелі на вулиці Варшавській, 1.

«Оздоблювальні роботи та інженерне обладнання відсутнє. Потребує капітального ремонту. Нерухоме майно розташоване на земельній ділянці загальною площею 3477 кв. м, яка надана в оренду, відповідно до договору оренди землі від 25.03.2008 для розміщення і обслуговування приміщення їдальні адміністративно-побутового корпусу № 2 на підставі рішення Ковельської міської ради. Обтяження та обмеження щодо розпорядження майном відсутні. Права третіх осіб на майно відсутні», – вказано в описі лоту.

Початкова ціна продажу – 5 752 375 гривень.

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Теги: майно, торги, аукціон, Ковель
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