Україна викуповує 60% світового виробництва дронів Mavic, — Шмигаль

Для протистояння російській агресії Україна активно використовує безпілотні літальні апарати, в тому числі китайського виробництва. Зокрема, купує 60% від загальних об’ємів китайських дронів Mavic, не враховуючи інших закупівель БПЛА.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму, повідомляє сайт «Мілітарний».

«Цього року ми додатково 40 мільярдів гривень направили на закупівлю дронів. Це дрони українського і іноземного виробництва. Україна викуповує 60% всього світового виробництва Mavic», — зазначив голова уряду.

За його словами, крім імпорту Україна самостійно виробляє лінійку потужних БПЛА, які сьогодні роблять «певні технологічні прориви».

Прем’єр-міністр підкреслив, що уряд намагається полегшити і прискорити створення українського ринку дронів, і аналогічно займається стимулюванням проривів в інших сферах ОПК і промисловості, інвестує в технології подвійного призначення.

«Будемо продовжувати це робити, тобто інвестувати сьогодні в „мілітарі“ — це перспективна справа. Крім того, що вона формує економіку воєнного часу, вона також вплине на економіку майбутнього», — підсумував Денис Шмигаль.

10 жовтня Кабмін спростив імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА. Це дозволить наростити випуск безпілотників. Також уряд запустив у липні експериментальний проєкт, який передбачає спрощення в сфері державного експортного контролю над ввезенням товарів, необхідних для масштабного випуску дронів.

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Теги: Дрони, БПЛА, Денис Шмигаль
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