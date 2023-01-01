В Україні зросте вартість овочів, фруктів та молочних продуктів

Про це розповів голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної ради, інформують у Верховній Раді України.«Традиційно восени починає зростати ціна овочів та фруктів, адже під час холодів їх потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах. Це призводить до зростання собівартості виробництва та зменшення пропозиції, тому що господарства, що не мають таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію, а господарства, в яких є склади, намагаються «розтягнути» реалізацію до початку літа, коли ціна буде вищою», – відзначив Олександр Гайду.Тож ціна овочів та фруктів поступово буде підвищуватися на 5-10% щомісяця. Вартість молочної продукції також зросте, однак не критично – на 3-5%. Також взимку варто знов очікувати суттєвого збільшення ціни за яйця.«Рекордсменом зі зростання цін цього року знову будуть курячі яйця. Велика частка яєць в Україні виробляється саме в невеликих господарствах. Зараз ми знаходимося в точці, коли зменшується пропозиція від домогосподарств і ціна починає підійматися вгору. Тому велика вірогідність того, що до новорічних свят ціни сягнуть показника минулого року, коли яйця на полицях коштували близько 75 грн за десяток», – зауважив Олександр Гайду.Олександр Гайду додав, що, попри прогнозоване зростання цін, все ж таки вартість більшості продуктів восени 2023 року коштує дешевше, ніж торік. Зокрема, гречка подешевшала більш ніж у 2 рази. До речі, цьогорічний врожай гречки є рекордним, тож це теж сприятиме зниженню ціни на крупу, підсумував Олександр Гайду.