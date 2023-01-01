У Нововолинську закуплять вантажівку для тероборони за майже сім мільйонів гривень





Про це йдеться на сайті Закупівлі.про,



Авто повинно бути оснащене бортовою платформою та краном маніпулятором, аби матеріально-технічно забезпечувати підрозділ територіальної оборони.



Подача заявок розпочалася 12 жовтня і триватиме до 20 жовтня поточного року.



Переможець тендеру зобов‘язуватиметься доставити вантажний автомобіль не пізніше 15 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську оголосили тендер на закупівлю вантажного автомобіля вартістю 6 750 000 гривень.Про це йдеться на сайті Закупівлі.про, інформує ВСН.Авто повинно бути оснащене бортовою платформою та краном маніпулятором, аби матеріально-технічно забезпечувати підрозділ територіальної оборони.Подача заявок розпочалася 12 жовтня і триватиме до 20 жовтня поточного року.Переможець тендеру зобов‘язуватиметься доставити вантажний автомобіль не пізніше 15 грудня.

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