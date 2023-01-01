«Пункти незламності» на Волині можна буде знайти в «Дії»: уряд ухвалив постанову

«Пункти незламності» на Волині можна буде знайти в «Дії»: уряд ухвалив постанову
Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку організації та функціонування "Пунктів незламності". Інформація про відповідні місця зʼявиться у застосунку "Дія".

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У додатку зʼявиться інтерактивна мапа, на якій можна буде побачити не лише розташування "Пунктів незламності", а й їхні фотографії (за наявності).

Крім того, користувачі зможуть залишати відгуки та пропозиції, а також здійснювати оцінювання стану та/або функціонування пунктів.

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