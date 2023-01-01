«Пункти незламності» на Волині можна буде знайти в «Дії»: уряд ухвалив постанову





Про це Тарас Мельничук.



У додатку зʼявиться інтерактивна мапа, на якій можна буде побачити не лише розташування "Пунктів незламності", а й їхні фотографії (за наявності).



Крім того, користувачі зможуть залишати відгуки та пропозиції, а також здійснювати оцінювання стану та/або функціонування пунктів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку організації та функціонування "Пунктів незламності". Інформація про відповідні місця зʼявиться у застосунку "Дія".Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній РадіУ додатку зʼявиться інтерактивна мапа, на якій можна буде побачити не лише розташування "Пунктів незламності", а й їхні фотографії (за наявності).Крім того, користувачі зможуть залишати відгуки та пропозиції, а також здійснювати оцінювання стану та/або функціонування пунктів.

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