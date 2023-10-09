Суд залишив депутата Волиньради за ґратами

Суд залишив депутата Волиньради за ґратами
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застосований до депутата Волинської облради Валентина Кошельника, залишиться без змін.

Про це повідомляє Слово і діло.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід, обраний депутату Волинської обласної ради Валентину Кошельнику. Його заарештували з альтернативою 900 тисяч грн застави.

Його адвокат подав скаргу на це рішення.

«Ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15 вересня 2023 року про застосування до підозрюваного (Валентина Кошельника – ред.) запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника - без задоволення», – йдеться в рішенні.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили депутата Волинської облради. Депутату інкримінували одержання неправомірної вигоди у сумі 35 тисяч доларів. За ці кошти він обіцяв посприяти громадянину у придбанні земельної ділянки, що розташована на території однієї з територіальних громад Волинської області, для створення на ній підприємства з утилізації відходів. Пізніше депутату повідомили про підозру у зловживанні впливом.

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Теги: хабар, Волинь
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