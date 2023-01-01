Дія.Бізнес у Луцьку: архітектор Левко Давидюк розповів, як створити інтер’єр, що зароблятиме гроші. ВІДЕО





Порадами на цю тему поділився архітектор Левко Давидюк під час лекції у центрі Дія.Бізнес у Луцьку.



Левко Давидюк — СЕО студії Leo D'uk Design та автор концептуальних інтер’єрів. Родом із Луцька, живе у Львові. Має успішні проєкти у багатьох містах України. Він створював дизайн інтерʼєру для закладів IDEALIST Coffee Lutsk, PUR PUR, «ХлібСіль», Yavir, «Собака.Лу» і «Чотири чебуреки», а ще працював над інтер’єром медичного закладу — Центр естетичної медицини Оксани Короткої і взуттєвого простору «ІКОС».







Пропонуємо декілька найцікавіших думок, які прозвучали під час виступу.







Вдало оформлений інтер’єр може не тільки вплинути на правильну атмосферу закладу чи офісу, а й створити додану вартість для бізнесу. Ключовими факторами для цього є:



— концептуальний дизайн, що підсилює цінності та філософію закладу/бізнесу,

— вміння не лише створювати, а й зберігати попередні надбання архітектурної та культурної спадщини,

— екологічна відповідальність: застосування якісних і натуральних матеріалів,

— мультисенсорний комфорт для відвідувачів/працівників,

— соціальна відповідальність: переробка чи повторне застосування матеріалів і предметів.



Починати роботу над інтер’єром потрібно із вибору дизайнера.



«Шукайте людину, яка відповідає вашим цінностям і цінностям вашого бізнесу, тоді ви будете однодумцями. Найкраще, щоб ваш дизайнер потенційно міг бути вашою цільовою аудиторією. Тоді він одразу відчує, для кого створює інтерʼєр і знайде рішення, як задовольнити потреби потенційних клієнтів. В результаті якісної співпраці з дизайнером люди оцінять ваш інтерʼєр фінансами», — радить Левко Давидюк.



Також спікер поділився рекомендаціями і для дизайнерів.



«У першу чергу потрібно бути впевненим в собі і не боятися пропонувати свої рішення. Дизайнер — творча одиниця, яка має формувати креатив. Не будьте просто інструментом у руках замовника. Недостатньо своїми руками втілювати чужі ідеї. Доносьте свої ідеї та цінності, формуйте філософію і вибудовуйте концепції. Тоді дизайн, який ви робите для замовника, набуватиме більшої вартості, як для вас, так і для бізнесу», — радить архітектор Левко Давидюк.







Довідково. Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».

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