Кордон з Білоруссю на Волині пильнуватимуть з допомогою «ніштяків» від львівських айтішників

Львівський IT Кластер передав прикордонникам сучасної техніки на 2,5 млн гривень, з допомогою якої зокрема пильнуватимуть кордон із Білоруссю на Волині.Про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.Львівські айтішники передали прикордонникам сучасну техніку на 2,5 млн гривень. Це вже четверта передача в межах проєкту «Guardian», який запустили у травні 2023 року.Зокрема прикордонниками передали монітори, які утворять суцільний дисплей, на який транслюватимуться відео з камер спостереження на пунктах пропуску і не тільки. Комп’ютери, комплектуючі для них, мережеве обладнання, відеокарти, оперативна пам’ять, блоки живлення – усе невдовзі поїде до прикордонної служби.Західне регіональне управління охороняє ділянку державного кордону України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою та білоруссю загальною протяжністю державного кордону понад 1800 км. А підрозділи дислокуються на території Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей.«Завдяки новому обладнанню ми краще будемо бачити повітряний простір над західним кордоном України, в тому числі на ділянках, що межують з білоруссю. Це обладнання дозволить нам створити умовну «Західну стіну» на кордоні. Уся зібрана інформація допоможе швидко реагувати на будь-які зміни. Це обладнання покращить роботу системи моніторингу на кордонах України, підсилить підрозділи нашої прикордонної служби та допоможе прикордонникам якісніше виконувати свою роботу», – розповів представник Західного регіонального управління ДПСУ, начальник штабу