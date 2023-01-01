Бойовики ХАМАСу поцілили у мечеть Кадирова в Ізраїлі
Сьогодні, 18:01
Палестинські ісламісти завдали удару по мечеті Кадирова біля Єрусалиму.
Про це повідомляє Телеграмна служба новин.
Як відомо, глава Чечні Рамзан Кадиров майже 10 років тому відкрив Ізраїлі мечеть імені свого батька, першого президента чеченської республіки Ахмата Кадирова.
На будівництво мечеті було витрачено близько 10 мільйонів доларів. Із них 6 мільйонів надійшли від чеченського уряду.
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Про це повідомляє Телеграмна служба новин.
Як відомо, глава Чечні Рамзан Кадиров майже 10 років тому відкрив Ізраїлі мечеть імені свого батька, першого президента чеченської республіки Ахмата Кадирова.
На будівництво мечеті було витрачено близько 10 мільйонів доларів. Із них 6 мільйонів надійшли від чеченського уряду.
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