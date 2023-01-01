Храм у Луцьку, яка перейшов до ПЦУ, відвідав екзарх Вселенського Патріарха

Парафію святої рівноапостольної Марії Магдалини у Луцьку, що, відвідав екзарх Вселенського ПатріархаПро це повідомляє Місія «Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні».У цій церкві екзарх у співслужінні з настоятелем парафії, протоєреєм, протоєреємта диякономзвершив Божественну Літургію.Під час Богослужіння були піднесені заупокійні прохання до Бога за полеглих воїнів ЗСУ та мирних жителів, вбитих загарбниками.Звертаючись до присутніх, єпископ Команський Михаїл подякував настоятелю храму за запрошення до цієї спільної молитви та Літургії. Він зазначив, що знає отця Олександра протягом багатьох років і що мав честь бути його студентом, навчаючись у нього ще молодим священником.На Волинь екзарх Вселенського Патріарха Михаїл приїхав на запрошення митрополита Луцького і Волинськогоз нагоди свята всіх святих землі Волинської, яке відзначають 10 жовтня.