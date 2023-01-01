Храм у Луцьку, яка перейшов до ПЦУ, відвідав екзарх Вселенського Патріарха
Сьогодні, 18:45
Парафію святої рівноапостольної Марії Магдалини у Луцьку, що приєдналася до ПЦУ, відвідав екзарх Вселенського Патріарха Михаїл.
Про це повідомляє Місія «Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні».
У цій церкві екзарх у співслужінні з настоятелем парафії Олександром Колбом, протоєреєм Вікторм Мартиненком, протоєреєм Олексієм Бєкєтовим та дияконом Сергієм Терещуком звершив Божественну Літургію.
Під час Богослужіння були піднесені заупокійні прохання до Бога за полеглих воїнів ЗСУ та мирних жителів, вбитих загарбниками.
Звертаючись до присутніх, єпископ Команський Михаїл подякував настоятелю храму за запрошення до цієї спільної молитви та Літургії. Він зазначив, що знає отця Олександра протягом багатьох років і що мав честь бути його студентом, навчаючись у нього ще молодим священником.
На Волинь екзарх Вселенського Патріарха Михаїл приїхав на запрошення митрополита Луцького і Волинського Михаїла з нагоди свята всіх святих землі Волинської, яке відзначають 10 жовтня.
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Про це повідомляє Місія «Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні».
У цій церкві екзарх у співслужінні з настоятелем парафії Олександром Колбом, протоєреєм Вікторм Мартиненком, протоєреєм Олексієм Бєкєтовим та дияконом Сергієм Терещуком звершив Божественну Літургію.
Під час Богослужіння були піднесені заупокійні прохання до Бога за полеглих воїнів ЗСУ та мирних жителів, вбитих загарбниками.
Звертаючись до присутніх, єпископ Команський Михаїл подякував настоятелю храму за запрошення до цієї спільної молитви та Літургії. Він зазначив, що знає отця Олександра протягом багатьох років і що мав честь бути його студентом, навчаючись у нього ще молодим священником.
На Волинь екзарх Вселенського Патріарха Михаїл приїхав на запрошення митрополита Луцького і Волинського Михаїла з нагоди свята всіх святих землі Волинської, яке відзначають 10 жовтня.
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