У Луцьку зіткнулися Mitsubishi та Land Rover

У Луцьку зіткнулися Mitsubishi та Land Rover
У Луцьку на Київському майдані не розминулися автомобілі Mitsubishi та Land Rover.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині в телеграмі.

Автопригода сталася учора, близько 11:00, на Київському майдані. Для з’ясування всіх обставин ДТП на місце прибули патрульні поліцейські. Вони встановили, що водій Mitsubishi на регульованому перехресті, рухаючись на зелений сигнал світлофора та здійснюючи поворот ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю Land Rover, який рухався в зустрічному напрямку прямо, теж на зелене світло.

Внаслідок цього відбулося зіткнення, обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження, але, на щастя, ніхто з учасників дорожньо-транспортної пригоди не постраждав.
У Луцьку зіткнулися Mitsubishi та Land Rover
У Луцьку зіткнулися Mitsubishi та Land Rover

На водія-винуватця інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Порушення правил проїзду перехресть — одна з найпоширеніших причин ДТП на Волині. За дев’ять місяців 2023 року в результаті автопригод, що сталися з цієї причини, травмувалися 39 громадян, ще 2 особи загинули.

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Теги: ДТП, Луцьк
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