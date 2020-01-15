Тисячолітній ніж – як новенький: доля древнього артефакту з Волині

Тисячолітній ніж – як новенький: доля древнього артефакту з Волині
У Рівному реконструювали ніж ХІ століття, який археологи знайшли під час розкопок на Волині.

Про це повідомляє Район. Історія.

У парку історичної реконструкції «Оствиця», що в Рівному, реконструювали ніж ХІ століття.

Ножа навесні 2023 року знайшли археологи під час рятівних досліджень урочища Апостольщина у Володимирі на Волині. Його руків'я з бронзи (литво), а лезо – з вуглецевої сталі.
Тисячолітній ніж – як новенький: доля древнього артефакту з Волині
Тисячолітній ніж – як новенький: доля древнього артефакту з Волині
Тисячолітній ніж – як новенький: доля древнього артефакту з Волині

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Теги: історія, Володимир
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