Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 жовтня.
Про це центр повідомляє у фейсбуці.
Завтра - мінлива хмарність. Без опадів. Сильні заморозки в повітрі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
В Луцьку температура вночі 0-2° морозу, вдень 10-12° тепла.
По області вночі 0-3° морозу, вдень 8-13° тепла.
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Про це центр повідомляє у фейсбуці.
Завтра - мінлива хмарність. Без опадів. Сильні заморозки в повітрі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
В Луцьку температура вночі 0-2° морозу, вдень 10-12° тепла.
По області вночі 0-3° морозу, вдень 8-13° тепла.
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