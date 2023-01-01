Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 жовтня





Про це центр повідомляє у фейсбуці.



Завтра - мінлива хмарність. Без опадів. Сильні заморозки в повітрі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



В Луцьку температура вночі 0-2° морозу, вдень 10-12° тепла.



По області вночі 0-3° морозу, вдень 8-13° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 жовтня.Про це центр повідомляє у фейсбуці.Завтра - мінлива хмарність. Без опадів. Сильні заморозки в повітрі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.В Луцьку температура вночі 0-2° морозу, вдень 10-12° тепла.По області вночі 0-3° морозу, вдень 8-13° тепла.

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