На вокзалах та у поїздах «Укрзалізниці» працюватимуть маршали залізничної безпеки

На вокзалах та в потягах «Укрзалізниці» розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки. Це працівники відомчої воєнізованої охорони.Про це повідомили у компанії.Головне завдання маршалів – контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.«На відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно. Тож ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників», – йдеться в повідомленні.Зазначається, що перші маршали розпочали свою роботу у вересні, зокрема, вони працюють на одному з популярних західних напрямків, «який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів».«Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів», – пояснили в «Укрзалізниці».