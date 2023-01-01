На вокзалах та у поїздах «Укрзалізниці» працюватимуть маршали залізничної безпеки

На вокзалах та у поїздах «Укрзалізниці» працюватимуть маршали залізничної безпеки
На вокзалах та в потягах «Укрзалізниці» розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки. Це працівники відомчої воєнізованої охорони.

Про це повідомили у компанії.

Головне завдання маршалів – контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.

«На відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно. Тож ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перші маршали розпочали свою роботу у вересні, зокрема, вони працюють на одному з популярних західних напрямків, «який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів».

«Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів», – пояснили в «Укрзалізниці».

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Теги: маршали, Укрзалізниця
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