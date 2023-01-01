Зберігайте спокій: на Волині проводитимуть навчальні стрільби





Про це повідомляють на сторінці громади у Фейсбуці.



10,11,12 жовтня з 9:00 до 17:00 військова частина 1141 Національної гвардії України проводитиме навчальні стрільби зі зброї. Навчання відбуватимуться на військовому стрільбищі поблизу села Городище.



"Закликаємо мешканців громади зберігати спокій, бути максимально обачними та дотримуватися усіх правил особистої безпеки", - йдеться у повідомленні.

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