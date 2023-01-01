На Волині друзі загиблого військового на своєму весіллі зібрали гроші для ЗСУ

Волинянитана своєму весіллі зібрали гроші для окремого загону спеціального призначення «Любарт».Про це написав у Фейсбуку військовий"Вадим не дожив ні до свого весілля, ні до одруження багатьох друзів.Але пам'ять про нього не вмирає, він продовжує жити в серцях близьких...Дякуємо Maxim Maximov і Діана Стахник , які на своєму весіллі зібрали кошти для нашого підрозділу!" - йдеться у дописі.Спецпризначенець з ОЗСП «Любарт» Вадим «Аркан» Бельський був найкращим другом Максима Максімова та Діани Стахник.