На Волині друзі загиблого військового на своєму весіллі зібрали гроші для ЗСУ

На Волині друзі загиблого військового на своєму весіллі зібрали гроші для ЗСУ
Волиняни Максим Максімов та Діана Стахник на своєму весіллі зібрали гроші для окремого загону спеціального призначення «Любарт».

Про це написав у Фейсбуку військовий Тарас Висоцький.

"Вадим не дожив ні до свого весілля, ні до одруження багатьох друзів.
Але пам'ять про нього не вмирає, він продовжує жити в серцях близьких...
Дякуємо Maxim Maximov і Діана Стахник , які на своєму весіллі зібрали кошти для нашого підрозділу!" - йдеться у дописі.

На Волині друзі загиблого військового на своєму весіллі зібрали гроші для ЗСУ

Спецпризначенець з ОЗСП «Любарт» Вадим «Аркан» Бельський був найкращим другом Максима Максімова та Діани Стахник.

На Волині друзі загиблого військового на своєму весіллі зібрали гроші для ЗСУ

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Теги: ЗСУ, весілля, збір
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