На Волині друзі загиблого військового на своєму весіллі зібрали гроші для ЗСУ
Сьогодні, 22:25
Волиняни Максим Максімов та Діана Стахник на своєму весіллі зібрали гроші для окремого загону спеціального призначення «Любарт».
Про це написав у Фейсбуку військовий Тарас Висоцький.
"Вадим не дожив ні до свого весілля, ні до одруження багатьох друзів.
Але пам'ять про нього не вмирає, він продовжує жити в серцях близьких...
Дякуємо Maxim Maximov і Діана Стахник , які на своєму весіллі зібрали кошти для нашого підрозділу!" - йдеться у дописі.
Спецпризначенець з ОЗСП «Любарт» Вадим «Аркан» Бельський був найкращим другом Максима Максімова та Діани Стахник.
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Про це написав у Фейсбуку військовий Тарас Висоцький.
"Вадим не дожив ні до свого весілля, ні до одруження багатьох друзів.
Але пам'ять про нього не вмирає, він продовжує жити в серцях близьких...
Дякуємо Maxim Maximov і Діана Стахник , які на своєму весіллі зібрали кошти для нашого підрозділу!" - йдеться у дописі.
Спецпризначенець з ОЗСП «Любарт» Вадим «Аркан» Бельський був найкращим другом Максима Максімова та Діани Стахник.
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