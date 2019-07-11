У Києві дві дівчини стрибнули з висотки: подробиці трагедії

У Києві дві дівчини стрибнули з висотки: подробиці трагедії
Сьогодні, 9 жовтня, близько 10 години ранку на території будівельного майданчика одного з житлових комплексів у Деснянському районі міста Києва були виявлені тіла двох неповнолітніх дівчат із явними ознаками падіння з висоти.

Про це повідомляє поліція Києва.

Загиблими виявилися двоє студенток інформаційного коледжу одного зі столичних вищих учбових закладів, 2006 та 2005 років народження.

Під час огляду недобудови, на 26 поверсі, правоохоронці виявили речі загиблих дівчат та два мобільні телефони, у яких містилися передсмертні повідомлення, надіслані близьким із затримкою відправлення.

Першочерговими слідчими та розшуковими заходами установлено, що дівчата разом навчалися, дружили, а напередодні спільно переночували у батьків одної з них. Дівчата позитивно характеризуються за місцем навчання, батьки брали участь в їх житті та переймались їхньою безпекою.

У межах слідства будуть з'ясовуватися причини, які могли призвести до їх смерті. За даним фактом столичні слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ – умисне вбивство з позначкою «самогубство».

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Теги: самогубство, підлітки, Київ
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