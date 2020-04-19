На Закарпатті стався землетрус

На Закарпатті стався землетрус
Увечері 9 жовтня на Закарпатті стався землетрус магнітудою 4,5 балів за шкалою Ріхтера.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За його словами, поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. ДСНС здійснює перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів.

За інформацією фахівців, це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат. Триває моніторинг ситуації.

"Станом на зараз немає інформації щодо можливих загроз, однак прошу краян бути пильними і в разі повторних поштовхів перейти в безпечні місця, подалі від багатоповерхівок та інших висотних будівель", - зазначив голова ОВА.

До слова, незначні поштовхи відчув і Львів.

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Теги: землетрус, Закарпаття, Львів
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