Увечері 9 жовтня на Закарпатті стався землетрус магнітудою 4,5 балів за шкалою Ріхтера.Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Закарпатської ОВАЗа його словами, поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. ДСНС здійснює перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів.За інформацією фахівців, це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат. Триває моніторинг ситуації."Станом на зараз немає інформації щодо можливих загроз, однак прошу краян бути пильними і в разі повторних поштовхів перейти в безпечні місця, подалі від багатоповерхівок та інших висотних будівель", - зазначив голова ОВА.До слова, незначні поштовхи відчув і Львів.