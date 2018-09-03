Скільки витратять на ремонт ПП «Ягодин–Дорогуськ»: озвучено суму

Скільки витратять на ремонт ПП «Ягодин–Дорогуськ»: озвучено суму
До кінця року на ремонт міжнародного автомобільного пункту пропуску через державний кордон «Ягодин–Дорогуськ» мають намір спрямувати близько двадцяти мільйонів гривень.

Про це інформує ІА "Волинські новини".

Чотири тендери на ремонт ПП «Ягодин–Дорогуськ» на сайті держзакупівель оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області. Торги тривають до 19 жовтня.

Ідеться про наступні закупівлі:

- ремонт покриття очікуваною вартістю 17,947 мільйона гривень;

- ремонт котельні та санвузлів на вулиці Прикордонників, 18, 32, 41 у селі Старовойтове очікуваною вартістю 415 тисяч гривень;

- заміна зовнішніх дверних прорізів очікуваною вартістю 141 тисяча гривень;

- фарбування металевих конструкцій навісу, ремонт покрівлі навісу та ремонт покрівлі вантажного відділу очікуваною вартістю 1,138 мільйона гривень.

Усі перераховані роботи, як вказано, планують виконати до кінця 2023 року.

Відповідно до технічного завдання, ремонт покриття міжнародного автомобільного пункту пропуску через державний кордон «Ягодин–Дорогуськ», зокрема, включатиме улаштування водоскидних споруд, заміну люків, холодне фрезерування покриття, улаштування нового дорожнього одягу з асфальтобетонної суміші, встановлення металевого огородження, нанесення розмітки.

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Теги: ремонт, пункт пропуску, Ягодин–Дорогуськ
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